世足》法國、丹麥戰平 夾殺澳洲挺進16強 出局秘魯反成主角

秘魯隊長葛雷諾（右）下半場以左腳勁射踢開澳洲大門。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

俄羅斯世足賽C組最後兩戰於26日晚間同時開踢，「童話王國」丹麥只要踢平已經出線的的「高盧雄雞」法國，就能搶下16強門票，結果兩隊以0比0踢平，讓「足球袋鼠」澳洲晉級夢碎，不過26日最搶鏡的隊伍，反倒是提前出局的秘魯。

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秘魯前兩場小組賽都以0比1落敗，對上獲勝才有機會晉級的澳洲，秘魯前鋒卡利洛在第18分鐘於禁區右側凌空抽射，踢進該隊本屆世界盃第一顆進球，也是相隔1萬3153天，再度於世界盃進球。上次「印加帝國」在世足破球已是1982年6月22日，距今足足有36年之久。

秘魯本屆最受矚目的球員，莫過於此前疑似喝了遭汙染的茶葉，被驗出古柯鹼遭禁賽14個月，險無緣世足賽的隊長葛雷諾。結果國際仲裁法庭暫緩執行其禁賽，得以踏上世足賽場的葛雷諾也在下半場踢開澳洲大門，幫助秘魯以2比0勝出，自1978年後再度於世足賽奪勝。

丹麥中場M.約根森（右）從後方鏟倒法國前鋒格里茲曼，遭到黃牌警告。（路透）

C組賽事結束，法國以2勝1和或分組第1，丹麥1勝2和晉級16強，秘魯1勝2負躍居小組第3，反倒是澳洲1和2負敬陪末座。

法國對上丹麥，教頭德尚在上屆世足賽與前年歐洲國家盃，都有踢完兩場小組賽，戰局底定讓主力大幅輪休的調度，這次也不例外，一口氣撤下前鋒姆巴佩、中場普巴等6名上役先發，但主力射手格里茲曼、防守中場坎特與中後衛佛蘭都沒休息，雷馬、登貝萊在4-2-3-1陣型中分居左右兩翼，替高中鋒吉魯輸送彈藥，大門則由二號門將曼丹達把關。

丹麥平手就能晉級16強，排出平均年齡僅26歲又346天的陣容，創下該隊在世足賽的最年輕先發11人紀錄，防守中場柯維斯特則因傷缺陣。

丹麥祭出4-3-3陣式，原本的先發右翼鮑森遭到禁賽，由效力於法甲波爾多的布萊斯懷特頂上，試圖以速度和衝撞力挑戰法國防線。可惜一開始殺入禁區右側被撞倒，並未獲得裁判哨音青睞，隨後攻勢乏善可陳。法國上半場有5次射門、3次射正，也未能破門。

(中時電子報)

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