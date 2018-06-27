文化快遞》2018玩藝劇場 歌仔戲「夢‧遊」紅樓

2018年06月27日 00:00 中時電子報 西門紅樓

「穿越時空、角色扮演」體驗活動，由劇中演員為觀眾梳化戲中角色做造型體驗。

臺北市歌仔戲推廣協會理事長陳亞蘭。

西門紅樓八角樓於今年3月再開幕，現今已成為臺北市指標性的文創據點。長期致力於推廣藝文活動演出的西門紅樓，為讓更多民眾可在歷史古蹟中欣賞表演，體驗置身茶館看戲的懷舊經驗，從2010年起便推出「玩藝劇場」，與藝文團隊攜手，提供演出的平臺與宣傳推廣管道，開辦至今，已是西門紅樓年度重要藝文活動。2018年的西門紅樓「玩藝劇場」與臺北市歌仔戲推廣協會合作，歌仔戲為傳統戲曲重要的一環，期待透過演出及為不同年齡層的民眾所打造的體驗活動，推廣歌仔戲文化，為歌仔戲文化傳承盡一份心力。

自製大戲《黑家店》 玩出古蹟新創意

今年的玩藝劇場，扛著八角樓開館後第一檔自製大型演出重擔，臺北市歌仔戲推廣協會可謂精銳盡出，由全方位歌仔戲巨星陳亞蘭所率領的新世代歌仔戲新秀演員們皆使出渾身解數，為西門紅樓量身打造黑色幽默喜劇《黑家店》，從6月29日至7月29日，週五至週日於西門紅樓二樓劇場演出，劇場即是「黑家店」、觀眾就是客人，互動式演出顛覆大眾對歌仔戲的印象，也再度玩出古蹟新意，推陳出新的表演，也反映了西門紅樓在歷經時代變化之後，新舊文化融合的意義。這個夏天，讓我們一起走進西門紅樓，踏尋共同的記憶，走進「黑家店」，重溫與阿嬤看戲的時光。

《黑家店》主要在講述荒山野嶺中佇立著一間酒店，一日王爺與書僮趕路途經此地，眼見天色漸暗，便決定在這間酒店休息，出來迎接他們的是一位氣韻不凡的店婆與眼神中充滿愁容的女兒和隨身丫鬟，兩人遂詢問可否住店休息一晚，想不到店婆居然要求他們要會一些本事才願意讓他們住下，到底這兩人是否可以通過店婆的考驗，並安然地在這充滿神祕色彩的客棧度過一晚呢？值得民眾前來欣賞，一探究竟。

一系列體驗活動 用五感玩翻歌仔戲

除了推出新戲演出外，今年玩藝劇場更投入大量心力推廣歌仔戲養成，精心策劃一系列體驗研習活動，暑期舉辦多場親子體驗營，更針對喜愛歌仔戲的社會人士推出研習班，以傳承歌仔戲文化。例如：「穿越時空、角色扮演」可供民眾體驗《黑家店》店婆及男女主角扮相，並於舞臺布景拍照留念。如民眾還想更深入戲中，也可參加「媽呀！我要粉墨登場！」研習班，以《黑家店》劇本進行讀劇、角色分析、情緒表演與戲劇排練，最後與演員一同粉墨登場。除了大朋友的體驗之外，也有「我也要身騎白馬」歌仔戲教學活動，讓小朋友一起體會歌仔戲的迷人之處，寓教於樂，從小培養對歌仔戲的興趣。

更於6月30日及7月20日舉行兩場免費的「楊麗花電視歌仔戲─忠孝節義」座談會，邀請歌仔戲重量級演員經驗分享，交流彼此對於歌仔戲的看法及想望，是喜愛歌仔戲的民眾不可錯過的精采活動之一。今年夏天，跟著玩藝劇場一起「夢‧遊紅樓」，享受歌仔戲的傳統經典之美，感受融合了新意演出的大型劇作，創造出一個不一樣的夏日回憶，拉近與藝術的距離。

時間│6/29～7/29

地點│西門紅樓（臺北市萬華區成都路10號）

票價│演出請洽兩廳院售票；課程講座請洽官網

電話│02-2311-9380

(中時電子報)