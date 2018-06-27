塑膠微粒產品危害環境 花縣呼籲民眾拒買

2018年06月27日 09:01 中時電子報 綜合報導

花蓮縣擁有獨步台灣的好山好水，因此對環境保護更是不遺餘力！為了維護海洋生態，縣府環保局特別呼籲花蓮鄉親選購商品要秉持產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少的「一多三少」原則，同時要拒買含有塑膠微粒的產品，大家攜手一起愛花蓮、護地球！

花蓮環保局日前舉辦「端午節過度包裝暨限制塑膠微粒使用」記者會，宣佈7月1日起不得販賣6大類含塑膠微粒之化粧品及個人清潔用品，並且呼籲鄉親，拒買含塑膠微粒產品來保護環境。此外，也希望民眾在選購商品時，能將包裝材質列入購買考量，秉持「一多三少」的原則，降低資源耗費，也減少塑膠微粒產生，如此不但避免對環境造成負擔，自己也能節省荷包。

現有列管6大類含塑膠微粒之化粧品及個人清潔用品，通常也會被包裝成禮盒，這些用品經常標榜可以去角質、淨化毛孔、深層清潔、柔珠、微粒等特色，其中成分內容往往標示含有聚乙烯Polyethylene (PE)、聚丙烯Polypropylene (PP)、聚對苯二甲酸乙二酯Polyethylene Terephthalate (PET)等塑膠微粒。由於這些塑膠微粒非常細小，使用後經沖洗流入水域及海洋，無法於環境中自然分解，且顆粒過小不易收集清除，因此對環境造成危害。

花蓮縣環保局長饒忠表示，民眾購買用品時應注意成份標示，拒買含塑膠微粒產品來保護環境，且自今年1月1日起，製造商或進口商違反製造及輸入規定者，將處以新臺幣6萬元以上，30萬元以下之罰鍰；7月1日起，商家違反販賣規定者，將處以新臺幣1千2百元以上，6千元元以下之罰鍰，另主管機關得限期命令販賣、製造及輸入業下架、回收或退運。

如需瞭解更多關於塑膠微粒的相關資料，可逕至行政院環保署塑膠微粒宣導網站(https://goo.gl/yGW5bE)查詢。

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(中時電子報)