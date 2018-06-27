姚量議突然被辭職？柯志恩諷：雞二代不如「獨二代」啊！

2018年06月27日 00:02 中時電子報 莊楚雯

出身彰化線西的「雞農二代」姚量議，日前以生涯規劃為由，突然請辭台北畜產公司總經理一職，但外界認為背後是因政治鬥爭而「被辭職」。立委柯志恩在臉書表示，「姚在臉書的聲明，可看出「請辭」非其所願，只是號稱討厭藍綠惡鬥的柯文哲市長，為何關起門來自己搞惡鬥？顯然，白色力量絕非一塵不染，更非政治鬥爭的絕緣體。」

柯志恩說道，據傳公司員工的爆料，姚量議深受員工愛戴，卻淪為政治鬥爭下的犧牲品，「只因北市府動不了北農總經理吳音寧」，就劍指北畜，想以撤換姚「殺雞儆猴」。但握有人事權的北市府，為何要拿姚當「出氣筒」？

柯志恩指出，「巧合的是，姚量議和吳音寧同樣為農陣出身、都是彰化鄉親。前者是「雞農二代」，在北畜任內廣受好評，稱讚其專業能力；後者是全國知名的高薪實習生，上任以來爭議不斷！但命運不同的是，一位莫名其妙去職、另一位則三千寵愛集一身，連總統都於中常會下令予以協助，七大蔬果公會也大動作力挺。」

柯志恩感嘆，有能力被肯定者被逼退，能力有問題者卻保其位。為什麼？「自古朝中有人好做官，而今民進黨執政，有『獨派的DNA』才是大靠山！吳音寧的舅舅是台獨聯盟資深要角，民進黨檯面政治人物哪一位敢不買帳？」原來「雞農二代」不如「政二代」、「政二代」不如「獨二代」啊！

(中時電子報)