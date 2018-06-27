蒂芬妮秀前進多倫多 「泰國Angelababy」成最美嬌點

2018年06月27日 03:01 中時電子報 李靖棠

擁有獨特變性人文化的泰國，每年都會舉辦專屬於變性人的選美大賽，又稱為「蒂芬妮小姐大賽」（Miss Tiffany's Universe），而以這群「難辨雌雄」的佳麗為班底，配上華麗的歌舞表演，就成為聞名全球的「蒂芬妮秀」（Tiffany Show）。據加拿大IN雜誌新聞網報導，這場高水準的歌舞秀，於日前正式登陸多倫多市。而去年度的蒂芬妮小姐后冠擁有人、素有「泰國Angelababy」之稱的Yoshi Rinrada，自然成為所到之處最美的嬌點。

被華文媒體封為「泰版Angelababy」的Yoshi Rinrada，本就是泰國與華語圈的網紅演員，已完成變性手術、成為名符其實女性的她，演技和外貌始終是外界焦點。除了被華文媒體封為「泰版Angelababy」，更將她和另一位曾主演香港電影《掃毒》的變性美女Poy並列，成為華語界最知名的兩名變性演員。去年奪下「蒂芬妮小姐大賽」（Miss Tiffany's Universe）后冠後，亦在3月中旬拿下國際變性皇后（Miss International Queen 2018）選美大賽亞軍。

My queen. 👸. 📷 @lily_atlove Rinrada Thurapan（@yoshirinrada）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 10 日 上午 5:12 張貼

從1998年開始，為了提升泰國境內變性人族群的社會接受度和地位，專門舉辦選美大賽，只要是泰國國民、年紀介於18至25歲之間的變性人皆可報名參加。每年參賽佳麗超過百人，背景職業分佈非常廣泛，入選者不乏大學學生、醫師、藥師、工程師等專門從業人員，當然亦有不少演藝人員與模特，一旦獲勝，不僅能獲得豐厚的獎金與禮品，更能代表泰國出賽國際皇后大賽（Miss International Queen），成為知名的公眾人物。

素有「泰國Angelababy」之稱的Yoshi Rinrada，以去年度蒂芬妮小姐后冠身份前進加拿大表演。（圖/Miss Tiffany's Universe臉書專頁）

Yoshi Rinrada和其他兩屆的選美皇后也於前日出席多倫多的LGBT盛大遊行，亮麗的服裝、美豔的外型和體態，都讓她們成為全場的嬌點之一。不僅成功為蒂芬妮秀打響在美加地區的知名度，也為支持同性權益進了一份心力。

(中時電子報)