檢察官說法》炎炎夏日短裙飄飄 偷拍肆虐有法卻無奈

2018年06月27日 00:02 中時電子報 吳家詮 文/檢察官王齡梓 整理/

炎炎夏日，女孩們清涼的短裙、短褲紛紛出籠，除了視覺上消暑，這些美麗的衣裙亦成了街頭的美好景緻。然而，卻有些不肖人士，為了滿足私慾，竟然利用手機偷拍女子裙下風光。

報載新北市1名黃姓男子，因有偷拍嗜好，竟利用凌晨12點多，捷運收班時間人潮稀少之際，搭手扶梯偷拍女性裙底風光，因被害人發現，冷靜反應才使嫌犯遭逮捕。該男子雖稱臨時起意，但警方查出其手機內有29部偷拍影片，皆是不同被害人，因僅1人提告，後來遭判處拘役40天。今年4月間，網路實況主Ryo也於社群網站透露在通往捷運站手扶梯上遭到偷拍，對方遭發現後，先是否認犯行，後來求饒並將影片刪除，但因影片已遭刪除，報警後警察也無可奈何。

去年10月間，1名名為安娜‧達佛格尤克（Anna Dovgalyuk）的俄羅斯女學生，為了抗議喜歡偷窺女性裙底和拍攝裙底的人，在YouTube頻道上，發表1支「影片聲明」，錄下她在聖彼得堡各地鐵站，對著攝影機公開掀開自己的裙子，露出底褲，呼籲偷拍者看夠了就不要再接近女子們，也呼籲俄羅斯當局，將裙底偷拍偷窺列入犯罪行為。可見偷拍已是長久以來，世界各地都會遇到的問題。

●●法理分析

相較於俄國尚未將偷拍列為犯罪行為，我國在刑法妨害秘密罪章已有處罰規定。

刑法第315條之1規定：有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金：

一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。

二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。

在捷運手扶梯利用手機偷拍女子裙下風光，或是過去常見的在女廁裝設針孔攝影機的情形，即是構成第2款的行為；以往也曾發生溫泉旅館外，有人以望遠鏡偷窺他人泡湯，則是屬於第1款的窺視行為，最重都可處3年以下有期徒刑。若是將偷拍所得的影片、照片，散布、張貼到網路、社群網站，則會構成刑法第315條之2，可處以5年以下有期徒刑。

須注意的是，刑法第315條之1屬於告訴乃論之罪，即使警察查到偷拍者的手機中有許多影片、照片，但因找不到被害人，無人提告，亦無法追究。因此，若不慎遇到偷拍，在衡量現場安全的情況下，不妨即時呼叫、求助，請旁人協助制止、報警，保全證據，才能對行為人究責，如果事後願意原諒對方，也可以撤回告訴。

好奇偷窺是人性，在這類案件尚難完全制止前，身為女子，不妨為自己多做一些防護措施，例如在裙內加件安全褲，或者挑選附有內裡褲設計的裙款。現在許多褲裙設計的很好，外觀是美麗的裙子，但其實裡面多了件小褲子，如此既可盡興穿著美麗的衣裳，又可以避免走光，萬一不慎遇到偷拍，也可以降低損害。至於有偷拍、偷窺癖者，在行為前也請多想1分鐘，一個按鈕動作，滿足一時的慾望，卻可能遭判徒刑，須繳納高額罰金，而此不名譽罪名又會引來親友側目，是否值得呢？（台灣司法人權進步協會關心您！！！）💕

（本文由協會監事桃園地檢署檢察官王齡梓提供）

(中時電子報)