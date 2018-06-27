他曝光爽拿「麥當勞優惠」祕訣 店員無奈：是真的

他曝光爽拿「麥當勞優惠」祕訣 店員無奈證實：是真的。（圖/中時資料照）

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中時電子報
因為看自己身邊的朋友都不太知道這個小祕訣，於是該網友大方分享教學步驟。（圖/翻攝自Dcard）

什麼都漲，荷包不漲的年代，生活上精打細算很重要，有網友就分享用最省錢的方式吃麥當勞，還笑稱這是「偷吃步」妙招，還是偷偷的來做就好。文章被風狂分享後，也釣出店員證實此方法，無奈道「覺得這是個大瑕疵，但不知為何一直沒改善。」

有網友在論壇Dcard上提到，因為看自己身邊的朋友都不太知道這個小祕訣，於是他大方分享教學步驟，首先要先打開手機中的麥當勞報報的APP，進入後再點左上方的「三條橫槓」圖示，再來左側就會出現一排功能選項，點選「餐廳滿意度調查」，填寫發票號碼及餐廳編號，就會出現簡單的問卷調查，做完後便能取得一張「問卷禮」優惠券。

該網友也表示，雖然這可能是很多人早就有聽說過的方法，問券一天可填寫一次，一個月最多四次，通常一週會一次優惠。原PO還在步驟教學中，還特別用小括弧表示偷吃步絕招：「聽說亂編的號碼也可以」，開玩笑似地不負責任說，「但不是很推薦！」

看完原PO的小秘訣後，不少網友紛紛留言「幫低調」、「以前大麥克隨便抽，現在超稀有」，還引來自稱是員工的人表示，「有些人說發票號碼隨便填也可以做，這是真的，也因此偶爾會收到不好的意見，但回去查發票號碼根本查無此人。覺得這是個大瑕疵，但不知為何一直沒改善」。

(中時電子報)

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文章來源：Dcard

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