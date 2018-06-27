DARPA展示變形輪與其他未來高科技

2018年06月27日 00:14 中時電子報 江飛宇

美國國防高級研究計劃署(DARPA)是五角大廈的「瘋狂科學團隊」，他們的X車輛技術組(GXV-T)正在設計一系列各種未來車輛科技，可以穿過各種崎嶇地形並安全駕駛。

第一個創新是「變形輪履」（RWT）：圓形的輪胎在兩秒鐘內轉變成三角形的類坦克履帶，無需停車換輪。這是由卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)機器人工程中心（CMU NREC）的成果。在車輪模式下，輪轂中的可變外圈是圓形，就和一般的輪胎一樣，是由中間輪軸在帶動旋轉的。但是一但遇到惡劣地型，僅需按1個電鈕，外圈立即形成三角形，並且輪軸停止旋轉，改由輪轂中的小型帶動輪來推動外圈履帶，整個變形的時間只需兩秒鐘。

第二項創新是電動輪轂馬達(Electric In-Hub Motor)，簡而言之，這是將整個100千瓦的馬達，安裝到50公分輪圈內，採用這種系統的車輛，可以省略原本在車內的馬達，也就有效騰出空間，或者使車輛進一步縮小。這個系統當然複雜和昂貴，不過使用在裝甲車裡就有很大的好處，比如人員運輸量可以更多。

極限旅行懸吊系統，在如此傾斜的坡地也能使車輛平穩前行。(圖/DARPA)

第三項創新是多模式極限旅行懸吊系統（METS），它可以使車輛在極為不平的地形上，還能保持平穩又高速的行駛。它平常懸吊系統的長度是15公分，可以應付常規的顛簸，但是當道路變得崎嶇，或是落差很大時，懸吊系統可拉伸到1.8公尺，即使在傾斜的斜坡也能保持車身平穩。使用虛擬Windows增強360度意識

DARPA介紹GXV-T的6項創新。

第四項創新是360度範圍虛擬即時座艙，對於任何軍車來說，玻璃窗都是弱點，但是沒有又不行，因此像是戰車、裝甲車的觀景窗設計的極小，或者改用潛望鏡。漢尼威爾國際公司(Honeywell International)提出完全取消玻璃窗的系統。駕駛員坐在駕駛艙內，是通過VR顯示器觀察外面的世界，顯示器與車外的6部攝影機即時連線，並整合成如同透明的360度視野。事實上，F-35聯合打擊戰鬥機也引用這個概念，飛行員可以「穿透」座艙，以看到機腹的狀況。

第五項創新是增強虛擬視角觀點（V-PANE），這是雷神公司的技術，透過一系列攝像機的即時圖像來3D建模，創造汽車周圍環境的即時三維環境，駕駛可以在較高的第三人視角預測可能是潛伏威脅。這很像科幻電影中的立體地圖。

第六項創新是即時行車路線規畫（ORCA）

同樣使用許多攝影機、​感應器來繪製車輛前方的越野地形，並預測最安全、最快的路線。該系統還能夠在越野情況下接管成為自駕車。第二階段的測試顯示，配備ORCA的車輛確實可有效率，避免不必要的停頓，這對於城市戰中的車隊特別重要，每一次的停頓，都可能遇到伏擊，使車隊面臨危險。

(中時電子報)