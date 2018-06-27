吳伯雄會見寧夏書記石泰峰

2018年06月27日 02:17 中時 藍孝威

大陸寧夏回族自治區黨委書記石泰峰（右）今天會見來訪的前中國國民黨主席吳伯雄（左）。（吳伯雄辦公室提供）

陪同領導由左至右，寧夏自治區副主席劉可為，自治區黨委常委、祕書長紀崢，自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰，主席伉儷，中央台辦聯絡局副巡視員邱大昭，自洽區黨委副祕書長、台辦主任鄧寬。（吳伯雄辦公室提供）

大陸寧夏回族自治區黨委書記石泰峰26日會見來訪的前中國國民黨主席吳伯雄，他對吳伯雄長期以來推動兩岸和平發展的努力貢獻表示崇高的敬意，他也期盼吳伯雄返台後能多介紹寧夏的最新發展，能到寧夏投資興業賺錢。

吳伯雄則表示，自古以來寧夏位居絲路中西文化交流的重要地位，尤其一帶一路建設推動後，與中亞間交流互助角色更重要。他與在地台商晤談後，台商也對寧夏後勢看好。他希望寧夏的領導們能對台商多關照。對於惠台31項規定，也希望寧夏能具體落實。

石泰峰則表示，寧夏向西發展，連接中亞、中東，區位優勢顯現出來，歡迎台商朋友來考察，寧夏的工業土地成本及人力成本都較東部有優勢，希望台商放心來投資，放心來賺錢，寧夏一定打造優於東部的營商環境。

曾任江蘇省委副書記的石泰峰提到2012年5月曾率團前往台灣舉行江蘇台灣週活動，得到吳伯雄全力支持；2013年又曾在南京接待過吳伯雄，因此這次在寧夏第三度見面，非常的高興。他也大力推薦寧夏的旅遊資源豐富，有沙漠、湖泊、黃河、濕地渾然一體，更有塞外江南風光，歡迎更多台灣旅客搭乘直航班機來寧夏旅遊。吳伯雄也對大陸有決心有魄力推動脫貧工作表示敬佩，他說脫貧工作連美國都沒做好。

吳伯雄也提到當前兩岸關係雖然碰到挫折，但他堅信和平發展是大勢所趨，誰也無法阻擋。國民黨無論過去執政或在野，所堅持的政治互信基礎不會改變，兩岸也並非國與國的關係，雙方只要秉持互助互利，和平發展必然是人民的選擇。

出席會見寧夏方面有常委秘書長紀崢、自治區政府副主席劉可為、市委副秘書長兼台辦主任鄧寬及中央台辦聯絡局副巡視員邱大昭。陪同吳伯雄出席的有中評會主席團主席張榮恭、中評委李建榮、林永瑞、葉景成、曾文昌、黃鴻鈞等人。

(中時 )