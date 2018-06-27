小鮮肉男星扮年輕譚詠麟 本尊看了狂讚

2018年06月27日 02:17 中時 潘鈺楨

陳友第一眼見到鄧加樂就覺得他跟譚詠麟年輕時相當神似。。（鄧加樂提供）

鄧加樂（右）覺得譚詠麟是很照顧後輩的大前輩。。（鄧加樂提供）

男團GTM成員鄧加樂26日生日，他過生日的方式是正在香港為主演的溫拿五虎青春傳記電影《兄弟班》（英文名：House of The Rising Sun）舉行媒體試片，他在片中飾演青年時期的「校長」譚詠麟（阿倫），令他備受矚目，他開心說：「這真是畢生最棒的生日禮物！」尤其，阿倫是媽媽少女時期的偶像，這次飾演阿倫媽媽興奮得要死，也讓他不自覺備感壓力，「不然搞砸了到時被媽媽K頭！」

好加在有母親指點方向，導引他看了譚詠麟所有的電影、演唱會，也聽了阿倫所有的專輯，進而順利演好這個重要的角色，他很開心得到媽媽的點頭稱許，「頓時覺得長這麼大以來，第一次覺得有孝順到媽咪！」此外，他也很感謝「校長」，阿倫看了他的演出，直說看到他就好像回到自己的少年時代，把他當自己人耳提面命，獻出金句：「在娛樂圈永遠不要怕吃虧，做就對了！」讓他受益匪淺。

由陳友編劇、導演及監製的熱血青春喜劇片《兄弟班》，以「溫拿樂隊」（The Wynners）當年甘苦與共的奮鬥史為藍本。「溫拿五虎」之一的陳友，除了幕後掌舵外，更拉幾位好兄弟譚詠麟、鍾鎮濤（阿B）、彭健新及葉智強，一齊粉墨登場，客串演出。榮獲第17屆「紐約亞洲電影節」（New York Asian Film Festival）選為參展電影，並有機會競逐「觀眾票選大獎」（Audience Award）的《兄弟班》。陳家樂、王梓軒、林耀聲、鄧加樂、吳鶴謙及于湉等六位來自兩岸三地的少壯型男，熱血演繹年輕「溫拿」，多首百聽不厭的「溫拿」金曲穿插電影之中，帶領觀眾投入上世紀七、八十年代香港最令人懷念的美好時光。

鄧加樂來自加拿大，是台灣偶像團體GTM的一員，擅長歌唱與跳舞，憶及雀屏中選，大約是兩年前曾經和陳友導演在台灣吃過飯，之後陳友想籌拍這部片，直接打電話邀請他演出，原來當時陳友第一眼就覺得加樂長得很像年輕時期的阿倫，再加上鄧加樂能歌善舞，自然是不二人選。鄧加樂為了詮釋譚詠麟，做了不少努力，甚至還特別請教鐵粉母親，「當媽媽知道我要演她的偶像，居然當場尖叫好幾聲，然後整個少女心，我就知道我完了！」

電影敘述60年代，打band好過打架。阿力（王梓軒 飾）與阿健（陳家樂飾）和阿強（林耀聲 飾）展開音樂之路，還跟街坊阿友（吳鶴謙 飾）、阿倫（鄧加樂 飾）、阿B（于湉 飾）組成樂隊。隨著追夢情緒越發高漲，家人的反對聲音也越加響亮，樂隊成員不得不各散東西。阿健、阿強、阿友、阿B及阿倫其後重逢，決定重新出發，組成Wynners（溫拿樂隊），更一炮而紅，風靡萬千歌迷。可是各人知名度不一，資源分配不公、經理人力邀個別成員單飛等問題，成為兄弟間的大考驗。至今仍屹立樂壇的Wynners，如何保住這份不朽兄弟情？電影預計7月19日在港上映。

(中時 )