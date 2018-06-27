碧碧蕾克莎重磅出輯 發行第首日登全球專輯第3名

碧碧蕾克莎最想與碧昂絲合作。（華納音樂提供）

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「次世代完美女神」碧碧蕾克莎（Bebe Rexha）在2017年可以說是大放異彩，不但進入到「告示牌200」和「告示牌熱門100」榜單，更在全球累積了60億的歌曲串流量，被告示牌譽為「2017最期待新星」。2018年，碧碧蕾克莎終於正式推出首張專輯《璀璨前程Expectations》，準備再度大肆席捲全球歌壇。

碧碧蕾克莎的首張專輯《璀璨前程Expectations》在6月22日發行當天，立刻攻占iTunes全球專輯榜第3名，她一看到消息便興奮地在IG上與粉絲分享、直說：「太屌了！」似乎是沒想到自己能夠一舉就開出亮眼成績。與此同時，她也風光拿下迪士尼電台（Radio Disney）的兩座獎項，並公開表示「想跟碧昂絲（Beyoncé）合作」，她說：「那是我的夢想，女王B和公主B？她（碧昂絲）是女王。」一番話讓許多粉絲都迫不及待想看到兩位女神的合作。

此外，真性情的碧碧蕾克莎，經常在IG直白分享自己的心情與生活，她日前分享一名網友模仿自己的影片，表示1年多前自己開了一個直播，但是聊天視窗中一直有人要她「脫掉衣服」，因此她直接暴怒飆罵、要惡劣酸民「滾出去」，只是沒想到這段直播1年後竟成了另類模仿題材。看到網友模仿自己罵酸民的樣子，她笑說：「雖然我不知道你是誰（模仿的網友），但我超愛你！」而這段影片也引粉絲瘋狂點讚轉傳、要碧碧蕾克莎「做自己就對了」。

碧碧蕾克莎的首張專輯《璀璨前程Expectations》收錄了過去的暢銷單曲「I Got You」、「Meant to Be」，還有最新單曲「I’m a Mess」等創作歌曲。專輯全曲目前已在全台數位平台上架，實體專輯將於6月29日正式發行。

(中時 )

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