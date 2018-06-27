黃曉明花好幾個月 狂練詠春拳、背英文台詞

2018年06月27日 02:17 中時 潘鈺楨

黃曉明為拍片苦練詠春拳。（catchplay提供）

席維斯史特龍（Sylvester Stallone）率領《星際異攻隊》「德克斯」戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista），在《鋼鐵墳墓2》中潛進高科技變形監獄拯救由中國一線小生黃曉明飾演的遭綁架團隊成員。首度進軍好萊塢就與偶像席維斯史特龍合演動作鉅片，黃曉明興奮表示這是格外特別的寶貴機會，他說：「許多動作片影迷，包括我自己，從小就視席維斯史特龍為偶像。這次能與他一起在電影裡合力奮戰，激勵我鍛鍊體力、精進武打能力，也觀察到他真的是一位非常專業又歷經千錘百鍊的動作巨星。」

黃曉明首度參演好萊塢動作鉅片便飾演一名嚴厲冷酷、善打詠春拳的格鬥專家，透露為《鋼鐵墳墓2》做足準備，不僅提前數月練習戲中的英文台詞，更努力健身、訓練武術，只為展現拳拳到肉的真功夫，他說：「電影中的動作戲非常緊湊激烈，對我來說是很大的挑戰。有一場戲中我以詠春拳近身搏鬥，因為詠春拳講究極快的出拳速度，需要十分專注和小心，我為此花了許多時間鍛鍊和練習，竭盡全力只為呈現最好的演出。」而他與席維斯史特龍的對戲也反映戲外的真實關係，他說：「我的角色和史特龍飾演的越獄專家雷布瑞林像是師徒關係，他崇拜也尊敬布瑞林，而這正是我與史特龍相處時的心態。」

《鋼鐵墳墓2》描述專門測試監獄安全的「越獄專家」雷布瑞林（席維斯史特龍 飾），為救出突然被綁架入獄的好友任樹（黃曉明 飾），找了好兄弟德羅煞（戴夫巴蒂斯塔飾），一起潛入世界上最嚴密的高科技變形監獄救人，這座監獄不僅是全電腦自動控制，建築結構更會隨意變形，雷遇到前所未見的超硬挑戰，這次他能否再度成功逃脫。電影將於29日在台上映。

(中時 )