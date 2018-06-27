南海升溫！大馬部署更多艦機＋菲越狂買武器

一架馬來西亞皇家空軍Su-30戰機。(圖/Wiki Media)

友善列印
中時電子報

南海局勢不斷升溫，東南亞3國馬來西亞、菲律賓和越南似乎展開了軍備競賽。馬來西亞皇家空軍最近宣布淘汰老舊Mig-29戰機，將升級飛機和購買一批105毫米榴彈砲。此外，大馬皇家海軍也將在2023年，達到部署6艘濱海戰鬥艦的程度。

等18年才有家！1/100全球人口流離失所

韓國工地失火27傷 含12名中國公民
影》俄Tu-160M2升級！發動機增效10%+多飛1千公里

菲律賓政府近日宣佈啟動56億美元添購新軍備的計畫，越南也同樣狂買武器。美媒報導，東南亞3國似乎都意識到了中國在南海的威脅。

根據美國《國家利益》(The National Interest)網站報導，隨著各國控制南海的緊張局勢不斷升溫，馬來西亞最近開始擴大海軍軍備。日前馬來西亞皇家海軍宣布將升級海軍飛機，並購買艦載直升機，以增強海軍的航空能力，和擴大水面艦隊的規模。該艦隊打算將15艘舊型艦艇，升級成5艘現代船艦。

去年，馬來西亞設計了第1艘3100噸的Gowind號濱海戰鬥艦，這是根據法國Gowind 2500噸巡洋艦設計而成。預計明年將會接收首艘濱海戰鬥艦。預計到了2023年，馬來西亞海軍將會部署6艘艦艇。

此外，馬來西亞還將訂購法國製造的105毫米榴彈砲，以及價格合適的新型飛機。由於馬來西亞皇家空軍已經停飛了老舊的Mig-29戰機，剩下18架俄製Su-30MKM飛機和8架美製舊式F-18D戰機，因此積極添購新機。

除了馬來西亞以外，菲律賓和越南同樣擔憂中國在南海的侵略和擴張，菲律賓政府最近更宣布投入56億美元，從事軍事現代化計畫，未來5年將購買更多的新軍備，以防中國威脅。

(中時電子報)

文章來源：South China Sea Drama: One Nation Is Building Up Its Military Because of It (Not China)

DARPA展示變形輪與其他未來高科…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。