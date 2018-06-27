南海升溫！大馬部署更多艦機＋菲越狂買武器

2018年06月27日 00:53 中時電子報 何宜玲

南海局勢不斷升溫，東南亞3國馬來西亞、菲律賓和越南似乎展開了軍備競賽。馬來西亞皇家空軍最近宣布淘汰老舊Mig-29戰機，將升級飛機和購買一批105毫米榴彈砲。此外，大馬皇家海軍也將在2023年，達到部署6艘濱海戰鬥艦的程度。

菲律賓政府近日宣佈啟動56億美元添購新軍備的計畫，越南也同樣狂買武器。美媒報導，東南亞3國似乎都意識到了中國在南海的威脅。

根據美國《國家利益》(The National Interest)網站報導，隨著各國控制南海的緊張局勢不斷升溫，馬來西亞最近開始擴大海軍軍備。日前馬來西亞皇家海軍宣布將升級海軍飛機，並購買艦載直升機，以增強海軍的航空能力，和擴大水面艦隊的規模。該艦隊打算將15艘舊型艦艇，升級成5艘現代船艦。

去年，馬來西亞設計了第1艘3100噸的Gowind號濱海戰鬥艦，這是根據法國Gowind 2500噸巡洋艦設計而成。預計明年將會接收首艘濱海戰鬥艦。預計到了2023年，馬來西亞海軍將會部署6艘艦艇。

此外，馬來西亞還將訂購法國製造的105毫米榴彈砲，以及價格合適的新型飛機。由於馬來西亞皇家空軍已經停飛了老舊的Mig-29戰機，剩下18架俄製Su-30MKM飛機和8架美製舊式F-18D戰機，因此積極添購新機。

除了馬來西亞以外，菲律賓和越南同樣擔憂中國在南海的侵略和擴張，菲律賓政府最近更宣布投入56億美元，從事軍事現代化計畫，未來5年將購買更多的新軍備，以防中國威脅。

(中時電子報)