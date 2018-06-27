台女如狼似虎黏上外商男 控訴遭他「撿屍」有4次

示意圖（達志影像/Shutterstock）

友善列印
中時電子報

一名新加坡籍的男子，隻身跨海到台灣的外商公司擔任高階主管，異鄉人生地不熟，與工作伙伴中的一名熟女，因為常有工作上互動關係，二人產生了情愫，乾柴烈火一發不可收拾，經常下班後相約吃飯，並「續攤」發生纏綿悱惻的男歡女愛。半年後，男方因工作忙碌疏於與這名熟女聯絡，以致該女懷疑星男到處偷腥，甚至到處散布消息給媒體，指說這位外商高階主管利用出差，在飯店召妓，對象還是空姐等云云。

不過，這名如狼似虎年紀的熟女所發佈的「假消息」不為媒體採信，該女眼見「黑函」未能產生作用，直接報案指這名高階主管假藉邀約她外出吃大餐，趁機將她灌醉「撿屍」帶到飯店性侵了4次之多。

另外她還在臉書貼文痛罵該男「跟一個看門狗一起私底下污了客戶很多錢給很多的女朋友花用，因為他好色，愛尋花問柳，不污錢給女人花用，就沒有女生要理他了啊。」

案由檢察官調查，傳訊被告男到案，他坦承與女子有交往，並且發生多次性關係，但是他強調都是兩情相悅之下，並未違背女子意願；而檢察官審查認為全案僅有女子單方指訴，並無其他具體事證可以證明陳男撿屍性侵；而且如果女方若是在不情願下被撿屍性侵，怎還會有機會讓被告又用相同方式邀約吃飯「撿屍」多達四次，實在有違常理，因此對被告男子不起訴。

據《三立新聞》報導，這名被誣指性侵的男子不滿女友到處發送訊息騷擾友人，甚至直些寫出他的英文名字及下榻飯店房號，影射他召妓，認為名譽受損，反告女友加重誹謗，但後來又撤回告訴，北檢未於起訴。

(中時電子報)

檢察官說法》炎炎夏日短裙飄飄 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。