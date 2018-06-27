世足》梅西進球啦！ 阿根廷暫躍居分組第二

阿根廷當家球星梅西扮演救世主，在與奈及利亞一戰率先進球，助隊領先。(美聯社)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
阿根廷球星梅西結束世界盃跨屆662分鐘進球荒，開心握拳慶祝。(新華社)

上屆世足亞軍「藍白軍團」阿根廷想要晉級本屆世足16強，小組賽最後一場非贏不可，上半場第14分鐘，巴加內（Ever Banega）從中場直接送出過頂長傳，球給到剛過完31歲生日的隊長梅西（Lionel Messi）腳下，梅西往前推進，在接近禁區、球門右側起腳射門，攻進個人本屆首顆、大會第100顆進球，結束他個人跨屆662分鐘進球荒，助隊暫時1：0領先「非洲雄鷹」奈及利亞，加上另一邊冰島和克羅埃西亞0：0平手，如果以目前比數結束，D組的排名會是克羅埃西亞、阿根廷、奈及利亞、冰島。

此役奈及利亞總教練魯爾（Gernot Rohr）排出3-5-2陣型，是今年世界盃小組賽擊敗冰島、以及去年友誼賽4：2擊敗阿根廷的陣型，而且先發陣容跟上一場一樣；阿根廷總教練桑保利（Jorge Sampaoli）則排出4-4-2陣型，而且換了5名先發球員，這次先發陣容平均年齡30歲又189天，是阿根廷隊史年紀最大的先發陣容，在世界盃史上排第11老。

世足》驕傲離開球場 祕魯40年來首勝

2018俄羅斯世足瘋一夏

面臨球隊生死一戰，阿根廷當家球星梅西肩上的擔子更重了，他的妻子安托內雅‧羅庫佐（Antonella Roccuzzo）也從阿根廷趕到比賽現場替他加油。安托內雅解釋，因為家裡有年幼的孩子要照顧，所以之前沒有跟著到俄羅斯，隨著梅西壓力越來越大，家人的支持也更重要，安托內雅便毫不猶豫地到聖彼得堡體育場助威。

(中時電子報)

世足》法國、丹麥戰平 夾殺澳洲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。