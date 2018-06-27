世足》梅西進球啦！ 阿根廷暫躍居分組第二

2018年06月27日 02:52 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

阿根廷球星梅西結束世界盃跨屆662分鐘進球荒，開心握拳慶祝。(新華社)

上屆世足亞軍「藍白軍團」阿根廷想要晉級本屆世足16強，小組賽最後一場非贏不可，上半場第14分鐘，巴加內（Ever Banega）從中場直接送出過頂長傳，球給到剛過完31歲生日的隊長梅西（Lionel Messi）腳下，梅西往前推進，在接近禁區、球門右側起腳射門，攻進個人本屆首顆、大會第100顆進球，結束他個人跨屆662分鐘進球荒，助隊暫時1：0領先「非洲雄鷹」奈及利亞，加上另一邊冰島和克羅埃西亞0：0平手，如果以目前比數結束，D組的排名會是克羅埃西亞、阿根廷、奈及利亞、冰島。

此役奈及利亞總教練魯爾（Gernot Rohr）排出3-5-2陣型，是今年世界盃小組賽擊敗冰島、以及去年友誼賽4：2擊敗阿根廷的陣型，而且先發陣容跟上一場一樣；阿根廷總教練桑保利（Jorge Sampaoli）則排出4-4-2陣型，而且換了5名先發球員，這次先發陣容平均年齡30歲又189天，是阿根廷隊史年紀最大的先發陣容，在世界盃史上排第11老。

面臨球隊生死一戰，阿根廷當家球星梅西肩上的擔子更重了，他的妻子安托內雅‧羅庫佐（Antonella Roccuzzo）也從阿根廷趕到比賽現場替他加油。安托內雅解釋，因為家裡有年幼的孩子要照顧，所以之前沒有跟著到俄羅斯，隨著梅西壓力越來越大，家人的支持也更重要，安托內雅便毫不猶豫地到聖彼得堡體育場助威。

(中時電子報)