6／27三大報頭條要聞

2018年06月27日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●107年三軍6校聯合畢業典禮周五於國防大學北投復興崗校區舉行，蔡英文總統將親臨，為1198位畢業生授階、頒獎，不過，為維護總統安全，復興崗周邊擴大交管，沿線國小被迫停課，遭家長怒批「好大的官威」，相關單位昨天緊急滅火，文化國小喊停的結業式又恢復，薇閣小學原本停課，但台北市教育局不准，成為史上首宗因元首「路過」而考慮停課的案例。

●俄羅斯世足賽C組最後兩戰於26日晚間同時開踢，「足球袋鼠」澳洲必須獲勝才有機會晉級，結果自己不爭氣，竟以0比2不敵已經提前出局的秘魯。法國、丹麥踢出本屆首場「0比0」和局，也讓丹麥繼法國之後，搶下C組第2張16強的門票。

●國民黨主席吳敦義因為被譏「神隱」、「無主席」而動怒。不過事實上，黨內縣市長參選人勤跑前立法院長王金平辦公室，尋求解決「疑難雜症」的確絡繹於途，即使是無黨籍的台北市長柯文哲也兩度請益；據悉，王金平刻意「提點」柯要建立信用，就是針對「兩岸一家親」的發言不該前後反覆，否則如何讓人民信任？

●2018桃園市長選舉橘色不缺席！親民黨將在桃園推出市長參選人，最快下月公布，但人選還在保密，據悉李鴻源、黃義交、周玉蔻等都有可能，希望是「有話題的母雞」帶動地方選舉。

◎旺報

●面對貿易戰火持續，美國總統川普威脅再對2000億美元中國商品加徵關稅後，中方也稱將做出有力反制。中美正上演「你來我往、見招拆招」的激烈交鋒。復旦大學經濟學院世界經濟研究所沈國兵教授認為，一旦進入局部貿易戰階段，關稅成本轉嫁給消費者，企業的轉單、轉投資效應均會陸續出現，屆時將比拚誰更能承受貿易戰帶來的陣痛。

●為弘揚中華傳統文化，促進閩台方志交流，福建省地方志編纂委員會與世界宗教博物館26日在台北盛大舉行「信俗文化資源交流中心揭幕暨福建歷代方志文獻致贈典禮」。大陸福建省萬祥圖書館創辦人暨館長蔡友平致贈歷代福建方志給世界宗教博物館，宗博館長陳國寧也回贈感謝狀，可謂構建了兩岸方志交流平台。

●大陸軍媒於26日證實，東部戰區海軍近來組成了以有「中華神盾」之稱的052C飛彈驅逐艦「濟南號」及054A飛彈護衛艦「黃岡號」為主的艦艇編隊，自17日啟航以來，編隊先後航經台東海峽、巴士海峽、台灣海峽等海峽水道，與海軍水面艦艇、航空兵、岸防等兵力在多個海區，開展海上實戰化訓練。這是首度有解放軍神盾級飛彈驅逐艦參與繞台任務。

●兩岸關係持續冰凍，大陸涉台智庫仍持續針對統一問題進行研究探討，像是日前就在武漢舉行首屆「國家統一與民族復興」研討會，重量級學者雲集。最近有涉台學者表示，大陸會設計出一國兩制「台灣模式」，比起「香港模式」有諸多不同點，也涉及政權改造和政治符號處理等。南京大學台研所長劉相平直言，既是「一國兩制」，就不是由大陸說了算，必須找台灣協商；至於軍隊、南海等管轄權問題上，在不妨害「中國整體主權」完整情況下，都可商量。

◎工商時報

●美元超強走勢下，新台幣已連續四個交易日貶值共2.42角，昨（26）日收盤價30.412元再創近九個月新低，對此，中央銀行總裁楊金龍（右圖）表示，央行維持新台幣動態穩定的重點是降低匯率波動，「並非扭轉趨勢」。

●針對美方不斷對中國大陸拋出新的懲罰性對策，中國國家主席習近平近日透過會晤歐美大企業機會放狠話回應。習近平日前在會見20位來自歐美的跨國企業的執行長時強調，「在西方，你們有種想法，如果別人打你的左臉，你便連另一邊臉也轉過來讓他打，但在我們的文化裡，我們還擊（In our culture，we punch back）！」

●太陽能產業近年來已先面臨產能供過於求，以及中國大陸對本土業者補貼的殘酷競爭，這2～3年來，在矽晶圓端又新增「單晶」和「多晶」的兩大主流技術之爭。目前看來，單晶技術的優勢越來越強，對於以多晶為主流的台廠來說，正面臨新一波的嚴酷挑戰。

●《金融時報》報導，根據一份全球基金經理人最新季度訪調結果顯示，受到貿易戰升溫的影響，全球基金經理人第二季對全球景氣的信心下滑到4年最低，不過這尚未打擊操盤人對金融資產配置的信心，尤其看好股市後市的信心還較首季增加。

(中時電子報)