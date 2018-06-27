台漫畫家躍國際！邱若龍、李隆杰獲邀出席法國亞洲漫畫展

2018年06月27日 05:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

鄭問登故宮、台灣漫畫家也躍上國際！巴黎台灣文化中心與著名的南特Le Lieu Unique國立當代藝術中心合作，邀請漫畫家邱若龍、李隆杰於南特Mangasia亞洲漫畫展期間，辦理漫畫工作坊。

Mangasia是「全球第一個以亞洲漫畫史為主題」的展覽，致力呈現亞洲漫畫多樣性，所選作品來自日本、北韓、南韓、印度、中國、台灣、香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、不丹、柬埔寨、東帝汶、蒙古、越南等。在日漫的強勢光芒下，亞洲其他地區漫畫的豐富性長期被忽略。這些漫畫呈現各自的歷史、政治、藝術底蘊，豐富多彩，各具風格。所展示的各式原稿或畫刊出版品大部分為首次公開展出。

「Mangasia-亞洲漫畫的奇幻世界」大展將於6月30日至9月23日在南特Le Lieu Unique國家當代藝術中心展出，由英國知名漫畫評論家保羅-葛來威特(Paul Gravett)邀集二十多名多國顧問團隊所策劃完成。該展立基於保羅-葛來威特於2017年出版的同名亞洲漫畫史專著《Mangasia》，由英國著名出版社Thames and Hudson出版。自2017年10月起，該展已巡迴義大利羅馬及Monza兩站，法國南特為第三站。

配合大展，巴黎台灣文化中心與展方Le Lieu Unique合作，於6月30日下午辦理兩場活動：

第一場邀請李隆杰辦理戰將人物設計工作坊。李隆杰曾以《怕魚的男人》一書獲得日本外務省第9屆國際漫畫賞優秀賞與台灣文化部第7屆金漫獎青年漫畫獎。他擅長畫打鬥與跨頁大場面，本次工作坊將從其2017年新作《1661國姓來襲》出發，指導學員繪製大航海時代人物。

第二場邀請資深漫畫家邱若龍介紹賽德克族傳說，現場並示範創作。邱若龍著作《漫畫巴萊》法文版2013年由AKATA出版社出版，並曾獲邀於比利時漫畫中心辦理「賽德克巴萊」手稿特展。

(中時電子報)