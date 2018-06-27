春雨少、梅雨遲、台恐乾旱化？水利署怎麼說

2018年06月27日 05:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，今年台灣氣候異常！去年下半年後全臺降雨偏少，加上今年春雨少、梅雨遲到，造成南部地區超過10個月無明顯降雨，是過去極少發生的氣候狀況，但透過經濟部及各單位共同努力下，今年一期稻作也順利供灌，台南地區也僅實施一階限水(夜間減壓)，過去水車搶水情形均無發生，民生及產業用水均穩定供應。

水利署指出，為穩定全臺各地供水，已持續透過開源、節流、調度及備援四大策略來建構安全韌性供水系統，滿足用水需求。台南地區除加速自來水減漏於109年降至8.9%外，去年也完成曾文水庫加高增加5,500萬噸蓄水容量。

明(108)年更將完成臺南高雄水源調度工程，屆時高雄水源支援臺南可增加至每日20萬噸，另曾文淨水場擴建也將於111年達每日13萬噸，及曾文水庫與南化水庫互相串聯的水源連通管工程計畫預計113年完成，可達到最大每日80萬噸備援輸水能力，未來台南地區供水系統將更為完善，供水能力大幅提升，用水將可更加穩定。

水利署發言人王藝峰副署長指出，台積電為台灣重大投資，對台灣及台南地區未來發展具有重大意義，其進駐南科台南園區所需用水，水利署已要求園區整體產業用水回收率應達最高標準達8成以上，也要求使用轄內安平、仁德、永康及園區內再生水達每日8.3萬噸及整體使用比例達25%，將成為全台最大規模使用再生水的產業區，而透過前述各項計畫，在發展經濟及推動產業同時，民生用水及農業發展需求均可穩定供水，創造政府、產業及民眾三贏局面。

(中時電子報)