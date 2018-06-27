薰衣草雞湯溫暖療癒！「以花入菜」演繹夏日餐桌食藝

In Between即日起推出「盛夏綺饗」限定新菜。（誠品行旅提供）

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中時電子報
／整理報導

薰衣草入味香醇雞湯、脆皮乳豬佐洛神花紅酒醬！這年頭用餐除了美味，料理「顏值」也很重要！用繽紛花朵入菜，不僅芬芳也更有味！「The Flower of All」一詞，在英國大文豪莎士比亞的名劇《科利奧蘭納斯》中，引申為人生最棒的事物，即可窺探花朵在每個世紀享有的崇高地位，其以各種綽約姿態，點綴著旅人的每個生活日常，而以花卉入菜亦是其中重要一環。

In Between脆皮乳豬佐洛神花紅酒醬（左）、薰衣草風味澄清雞湯（右）。（誠品行旅提供）

隨著四季更迭，時序正式邁入夏季，誠品行旅二樓In Between之間餐廳即日起推出「盛夏綺饗」限定新菜，由西餐行政主廚林玉罡率領廚藝團隊共同規劃，於一系列義法菜式中連結風土的美好，善用菊花、桂花、洛神花、薰衣草、巴西里及百里香等中西式花草各自的特性，為料理增添滋味及鮮美，不僅繽紛妝點著餐盤，也堆疊出驚豔五感的輕盈風味。

推薦菜色包括取用氣味芬芳馥郁的菊花之茶湯，為肉質豐腴的鮭魚注入脫俗風韻的「茶香鮭魚沙拉佐三星蔥醬」；於經典的法式凍盤料理揉合日本飲食中的「旨味」思維，並以豔麗的食用花打造夏日花園美景的「豬肉凍派佐百花夏朵內沙拉」；採用桂花釀優雅清新的天然香氣，賦予海潮鮮味一抹風雅氣韻的「千絲明蝦佐桂花美乃滋」。

將帶有溫暖舒心氣息的薰衣草結合傳統法式烹飪工藝的「薰衣草風味澄清雞湯」；以洛神花原始的迷人酸甜襯托鮮美肉質並平衡油膩口感的「脆皮乳豬佐洛神花紅酒醬」；讓羊肉的甜美與青草芬芳夢幻交融的「香草澳洲羊小排」等，邀請旅人透過美食，領略以花入菜的燦爛況味。

屈原在《離騷》中曾說：「朝飲木蘭之墜露兮，夕餐秋菊之落英」，中國飲食文化中，以花入菜有二千多年的歷史，而夏季是百花盛開的季節，如果在這時來場花卉響宴，體驗以花入菜的「盛夏綺饗」之餘，不僅是視覺的滿足，更是味蕾的享受！

(中時電子報)

In Between_茶香鮭魚沙拉佐三星蔥醬（左）、豬肉凍派佐百花夏朵內沙拉（右）。（誠品行旅提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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