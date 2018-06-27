有顧身體卻骨鬆折 70歲牙醫罹血癌「重新學走路」

2018年06月27日 08:31 中時 倪浩倫

有顧身體卻還是骨鬆折，當心是癌症作祟！ 一名70歲的牙醫師陳爺爺，平時滿注重身體保養，日前因騎車摔車就醫，意外發現自己骨密度超低，更在父親節當天確診「多發性骨髓瘤」，術後虛弱到出不了們，心情盪到谷底；幸好剛好孫女出生，他一邊含飴弄孫，一邊跟著孫女「重新學走路」，人生重拾希望。

台大醫院內科部血液科主治醫師黃聖懿說，我國每年新增500多名多發性骨髓瘤患者，是國內發生率第三高的血液癌症，且該疾病已在美國穩居第2名的血癌，推測在我國的排名，未來也會竄升。他強調，該疾病目前發生原因不明，但有家族史者，發生率會比一般人高出一點。

黃聖懿指出，患者一旦罹病，骨頭會遭癌細胞攻擊，所以就算平時有曬太陽、補鈣等好習慣者，也一樣會出現骨鬆，進而增加跌倒、以及後續的骨折機率，但也因為該疾病常和「骨鬆」等良性疾病混在一起，很不容易被早期發現。

70歲的牙醫師陳爺爺，2年多前，一次出門騎車時因摔車就醫，卻發現自己骨密度超低，且長期貧血，被醫師安排接受進一步檢查；但就在父親節當天，正要出門開心過節，卻收到醫院報告、通知他罹患多發性骨髓瘤，骨頭已遭侵蝕的千瘡百孔。

「當下只覺得人生失去希望」，加上漸漸的身體出現骨頭痛、虛弱到出不了門，讓他心情盪到谷底，幸好適逢孫女出生，他決定接受藥物和手術治療，術後，也和孫女一起「重新學走路」，至今病情穩定，已有體力享受天倫之樂。

黃聖懿表示，隨著抗癌藥物的進步，患者存活期從過去的2年半，一舉進步到5~7年，更有25％能超國10年，健保今年也通過後線口服藥物的治療給付，減輕患者負擔；他補充，民眾當出現莫名其妙的骨鬆、骨折問題，或接受一般正規治療後，效果卻不明顯，此時便應提高警覺，就醫接受更進一步的檢查，看是否是其他疾病暗中作祟。

(中時 )