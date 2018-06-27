曾和孫道存爆父女戀 小33歲女模曝慘況「都壞了」

2018年06月27日 08:07 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

女模邱羿霖（小可）10年前曾和前太電董事長孫道存爆出父女戀，不過最後她選擇當時的男友，孫道存只能黯然放手，而隨著新聞退燒，她也漸漸消失幕前，現她再提及過去這段情，她坦言飽受精神壓力，甲狀腺出問題，至今還在服藥。

小可現改名為賴婕埨，10年前和大33歲的孫道存傳出緋聞，男方不僅溫馨接送，還有名錶當生日禮物，讓她一夕爆紅，事後她澄清兩人才剛認識，因為和男友感情出問題，才答應和他出去，不過她最後依舊選擇當時的男友，讓孫道存黯然退出，隨著新聞退燒、孫道存再婚，小可也漸漸淡出新聞版面。

而現小可再提及這段過往，也坦承當時她飽受精神壓力，據《蘋果日報》報導，她強調只是被追求過，根本沒交往，當時她也不知道孫道存盛名，直到新聞爆出，才知道事情鬧大了，她連當時上節目、受訪，都是經紀公司安排的，後來她和男友商量，決定與公司解約，也沒和孫道存再聯絡，禮物都歸還回去了。

雖和孫道存緋聞無疾而終，但她卻被外界貼上「拜金」標籤，還被過氣藝人丟鞋，感情路也不順，曾被前男友嗆「妳這種有緋聞的人，不配進我家門。」讓她心裡很受傷，暴肥9公斤，甲狀腺都壞了，還一度住院，靠氧氣罩維生，讓她到現在還要吃藥控制，哽咽說「一輩子都不會好」，不過去年她回歸模特兒界，並做起直播、美妝部落客，月收超過10萬，算是苦盡甘來。

(中時電子報)