AIT宣布新人事 由酈英傑接任台北辦事處處長

美國在台協會今天宣佈，酈英傑（William Brent Christensen ）將接替梅健華，接任台北辦事處處長。（圖/美國在台協會）

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中時電子報

繼美國在台協會（AIT）內湖新館落成不久，美國官方於今日宣布新的人事案，現任處長梅健華（Kin W. Moy）將於夏季離職，由曾台北辦事處副處長、美國國務院台灣協調處處長的酈英傑（William Brent Christensen）接替，出任新任的處長。

擁有美國國務院29年資歷的酈英傑，出生於猶他州，畢業於奧勒崗健康大學（Oregon Health and Sciences University），握有牙醫學博士學位。加入國務院前、酈英傑服務於美國空軍，擔任上尉軍醫，而他的中文能力，則是來自楊百翰大學（Brigham Young University）的中文學士學位。

現任美國在台協會台北辦事處處長梅健華，即將於今年夏季卸任。（陳怡誠攝)

酈英傑曾在馬英九前總統主政期間，赴台北擔任美國在台協會台北辦事處副處長，與台灣官方和民間關係良好，也推動多次官員互訪和會議，在離任前，還獲我外交部贈與睦誼外交獎章。

時為AIT副處長的酈英傑（圖左），與馬英九前總統（圖右）於美國商會論壇上碰面。（圖/AIT官網/台北市美國商會）

除了駐臺的經歷外，酈英傑也派駐北京、香港和南非等地，更曾任國務院台灣事務協調處處長，在制定美國對台政策上扮演重要角色。他與妻子克麗絲坦森（Brenda Barrus Christensen）結縭多年，兩人育有3名子女。

(中時電子報)

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