世足》梅西一句話阿根廷活過來 羅霍：他是最好的隊長

阿根廷對奈及利亞之戰，梅西（中）發揮領袖角色，激勵全隊士氣。（美聯社）

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中時電子報
阿根廷擊敗奈及利亞晉級16強，全隊欣喜若狂。（美聯社）

2018俄羅斯世界盃D組最後一輪小組賽，非贏不可的阿根廷，以2比1擊敗奈及利亞，最終以分組第二名晉級16強。這場比賽，梅西展現世界球星及領袖風範，除率先踢進第一球，更用一句話，激勵了阿根廷全隊士氣。

阿根廷前兩場比賽，先是1-1遭世足菜鳥冰島踢平，後又遭克羅埃西亞3-0擊潰，表現荒腔走板，主將梅西更是讓人失望，2場比賽宛如「隱形」，絲毫不見巨星風采。

但昨天這場對奈及利亞的比賽，開賽第14分鐘，梅西就接獲隊友巴加內（Ever Banega）從中場送出的過頂長傳，在禁區邊緣右側用他的非慣用腳右腳勁射破網，助阿根廷1：0領先。

更重要的是，這場比賽梅西展現領袖風範，充滿鬥志且不斷激勵隊友。電視畫面拍到梅西在下半場開始之前激勵隊友的一幕。新浪體育報導，他將隊友們聚集在一起，包括馬斯切拉諾（Javier Mascherano）這樣的老將，都認真聽梅西說話。

「不要陷入無序狀態，我們要一腳傳球，一直把球往前傳。」梅西要求隊友們保持秩序，在球場上動起來，傳起來，而且儘量做到往前傳球，打出縱深。

而為阿根廷踢進致勝球的後衛羅霍（Marcos Rojo）賽後也透露：「梅西走過來，讓我們平靜下來，壓力不要太大。我們當時有些緊張，梅西的話對我們幫助很大，給了我巨大的信心。梅西是我們的隊長，是世界上最好的隊長。」

(中時電子報)

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