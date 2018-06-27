世足》還不想打包 瑞典要全力拚倒墨西哥

墨西哥門神歐丘亞當前的目標，只有分組第1。(美聯社)

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中時電子報

瑞典前役差點撂倒德國，最後關頭功虧一簣，瑞典如果還想靠自己晉級，唯一的機會，就是扳倒本屆還沒輸過的墨西哥，否則還得期待韓國擊敗德國，不過墨西哥想力拚分組第1，自然也不會輕易讓瑞典過關，兩隊將於27日台灣時間晚上10點交鋒。

瑞典前役對德國，即便是踢和，都會增加他們晉級的機會，但德國前鋒克羅斯在補時最後第5分鐘的神來一腳，卻將瑞典從天堂踢落萬丈深淵。瑞典和德國目前1勝1敗並列第2，瑞典還想保有晉級機會，就得先撂倒墨西哥，比起德國要擊敗韓國，難度相當高。

瑞典沒能守住克羅斯的絕殺，中場杜馬茲成了眾矢之的，他的社群網站帳號，湧進無數帶種族仇視的訊息。這並未影響瑞典的團結，後衛楊森直言，他們自開賽第一天至今，都是支很堅強的隊伍，也很清楚這種作為是不對的，力挺杜馬茲到底。

事過境遷，這批瑞典戰士將這些意外、以及對德國挫敗的回憶，全都拋諸腦後，滿心只想撂倒墨西哥。楊森表示，這場球就如同過去打完的16場比賽一樣，他們明白要贏才能繼續前進，但不會緊張，並把這件事當作是一個很棒的任務。

瑞典最後關頭輸給德國，面對墨西哥，他們的態度顯得更加謹慎。球探普羅（Tom Prahl）認為，墨西哥不用贏也能晉級，或許會更重視掌握球權，「最重要的是，我們得在90分鐘後比墨西哥多進1球，如果那在第85分鐘出現也行。」

墨西哥雖手握2勝0敗優勢，不用贏都能晉級，但若是輸球，還是有被掃地出局的可能。墨西哥當家門將歐丘亞自然不希望如此，他直言自己的夢想，是和這群隊友，一起拚到賽事的最後一天，「我們的目標很明確，就是拿下分組第1，它就在眼前，也已經有機會達成，我們不打算仰賴別人。」

(中時電子報)

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