東石高中連續13年響應飢餓30 並捐餐費助貧

2018年06月27日 09:14 中時 張伊珊

東石高中體驗飢餓學生，匯聚愛心祝福關懷飢荒、戰火下兒童。（張伊珊攝）

東石高中已連續13年響應飢餓30人道救援行動，80多位飢餓學生關懷貧困兒童。（張伊珊攝）

嘉縣國立東石高中，已連續13年響應飢餓30人道救援行動，昨（26）日自上午8點到下午8點，連續12小時，共有81位學生響應飢餓體驗，看見飢荒、戰火下兒童的需要，飢餓學生寫下祝福話語，同時捐出午餐費，為幫助弱勢盡心力。

東石高中輔導室林冠宇主任表示，能夠持續響應飢餓30，對學生而言，「是很棒的生命教育體驗活動」。並透過議題影片，瞭解國內外貧困兒童艱辛生活困境，每年透過和台灣世界展望會，共同舉辦校內飢餓體驗，讓學生更能感同身受他人的需要，同時也看見自己的責任，學會不吝付出關懷。

體驗飢餓學生，紛紛寫下鼓勵話語，「希望因為飢荒、戰爭受苦的所有人可以遠離這可怕」、「雖然你們身處於戰火之中，但這不會減少我們對你的關懷，加油！」、「要健康、要平安，希望你們盡早擁有溫暖的居住環境」。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處王昶評主任表示，邀請大眾一同響應第29屆飢餓30人道救援行動，浥注愛心捐款及參加7月14至15日於林口綜合體育館、高雄巨蛋體育館同步舉辦的飢餓勇士大會師，幫助弱勢兒童與家庭，順利度過生命中的艱難時刻，愛心專線：05-2310379轉105。

(中時 )