東石高中連續13年響應飢餓30 並捐餐費助貧

東石高中80多位飢餓學生為飢荒、戰火下兒童寫下鼓勵話語。（張伊珊攝）

友善列印
中時
東石高中體驗飢餓學生，匯聚愛心祝福關懷飢荒、戰火下兒童。（張伊珊攝）
東石高中已連續13年響應飢餓30人道救援行動，80多位飢餓學生關懷貧困兒童。（張伊珊攝）

嘉縣國立東石高中，已連續13年響應飢餓30人道救援行動，昨（26）日自上午8點到下午8點，連續12小時，共有81位學生響應飢餓體驗，看見飢荒、戰火下兒童的需要，飢餓學生寫下祝福話語，同時捐出午餐費，為幫助弱勢盡心力。

東石高中輔導室林冠宇主任表示，能夠持續響應飢餓30，對學生而言，「是很棒的生命教育體驗活動」。並透過議題影片，瞭解國內外貧困兒童艱辛生活困境，每年透過和台灣世界展望會，共同舉辦校內飢餓體驗，讓學生更能感同身受他人的需要，同時也看見自己的責任，學會不吝付出關懷。

體驗飢餓學生，紛紛寫下鼓勵話語，「希望因為飢荒、戰爭受苦的所有人可以遠離這可怕」、「雖然你們身處於戰火之中，但這不會減少我們對你的關懷，加油！」、「要健康、要平安，希望你們盡早擁有溫暖的居住環境」。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處王昶評主任表示，邀請大眾一同響應第29屆飢餓30人道救援行動，浥注愛心捐款及參加7月14至15日於林口綜合體育館、高雄巨蛋體育館同步舉辦的飢餓勇士大會師，幫助弱勢兒童與家庭，順利度過生命中的艱難時刻，愛心專線：05-2310379轉105。

(中時 )

社頭舊社排水改善工程動工 魏明… 大學企管系講師：我的課堂有九成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。