大學企管系講師：我的課堂有九成畢業生想離台

2018年06月27日 09:33 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣未來沒希望，年輕人只好出外找尋生路！台灣老齡化逐漸加鉅，而眼前整體薪資又低迷不振，一位高雄市議員參選人說，在他任教的企管系課堂上做調查，竟有高達9成學生想離台，其中又有8成想去對岸工作。而他們想出走的共同理由，就是對台灣環境失望。他預言，在年輕人不斷出走的情況下，不久的將來，台灣很快就要變成老人島。

蔡英文總統日前稱說，目前台灣是20年來經濟最好的時候，但從陸客不來而觀光衰退、軍公教年金改革引發消費緊縮、企業水電雙缺、空污影響健康的諸多陰影，卻無時無刻衝擊著台灣的環境和人心，這些因素已造成台灣發展的倒退，而在高雄工作就業更蒙前所未有的衝擊。

中評社報導，這次以政治素人身分投入地方選戰的盧翊淮，對於台灣當前發展的停滯不前感受猶深。目前在義守大學擔任企管系講師的他說，曾在校園課堂上詢問大四畢業學生，竟有9成對台灣環境失望且想離開台灣，這當中又有8成想去對岸工作。

為何有越來越多大學畢業生在畢業前思考自己是否得離開台灣？盧翊淮分析箇中原因，因為他們正面臨人生最重要的關鍵抉擇，如果台灣政府能夠帶給社會希望，年輕人不會去思考這些問題。

盧翊淮認為，台灣已經步入老齡化社會，當我們的年輕人、高端人才一個個被對岸吸引出走，等到有一天大家都年邁、生病了，孩子已無法陪伴在身邊，那時台灣將只剩下一座老人島。

(中時電子報)