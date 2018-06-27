女保鏢懷疑母遭害死 「行刑式」開槍轟4名阿姨舅舅

2018年06月27日 09:19 中時電子報 張達智

女保鏢開槍弒親後，態度冷靜。（圖片來源：東網）

香港昨（26日）發生驚人的街頭開槍殺人事件，一名曾受軍事訓練的女保鏢，懷疑母親遭親弟妹「害死」侵吞家產，一直懷恨在心，昨約4名長輩談判，雙方談不攏，女保鏢便拿出手槍大開殺戒，對4名長輩開槍，導致1死3傷。

大開自動曲尺手槍向兩名阿姨及兩名舅父連轟至少四槍，其中八十歲阿姨頭部中槍送院後不治，同樣頭部中槍的舅父及另一名手部中槍的舅父命危。女疑兇血洗公園後逃至太古城中心被保安員制服，荷槍實彈的反恐特勤隊趕至將她拘捕。警方在她身上檢獲手槍及一盒子彈，正追查槍械及子彈來源，案件列謀殺及企圖謀殺案，交由港島總區重案組跟進。

詹姓女疑兇（44歲），是香港為數不多的女保鏢，也是一間保鏢公司的負責人之一。去年她曾接受媒體訪問，透露曾經習武，並在外國受過軍訓，保護過富豪政要。

據香港媒體報導，詹女母親於2015年過世後，7個弟妹處理詹女外婆遺產，詹女認為母親遭欺騙「害死」，一直懷恨在心。

昨詹女約2名阿姨及2名舅舅吃早餐談判，沒有得出結論，下午約3時又約在太古城中心四期對開的鰂魚涌公園繼續商議，最後演變成街頭血案。警方在詹女身上起初一把疑似義大利貝瑞塔手槍，彈匣內有5發子彈，並有一盒子彈，原有50發子彈，但只剩下41發子彈，警方研判詹女至少開了4槍。

兇嫌80歲阿姨詹少芬頭部中彈，晚間宣告不治。另一名62歲舅舅也是頭部中槍，72歲舅舅手臂中槍，兩人情況危急。另名60歲阿姨手部中槍輕傷。

(中時電子報)