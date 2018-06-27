百萬輛逾10年汽機車難上路 空汙法首批受害者怒轟

立法院25日三讀通過《空汙法》修正案，民眾最關注的是10年以上老舊汽機車加嚴標準。圖為反禁二行程聯盟過去赴立法院外陳情。（本報資料照片）

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中時電子報

立法院25日三讀通過《空汙法》修正案，環保署昨加碼宣布，將首先針對10年以上汽機車都加嚴排放標準期程，其中老舊汽機車須達四期排放標準，估計有96萬機車、7.2萬柴油車受影響，有網友今在爆廢公社上po文表示，「這已經不是政治問題了，而是政策問題，這樣帶來的影響甚大，有多少家庭只能靠老車通勤為生！」。

該編po文引議網友熱議紛留言說，「10年很老嗎?」、「沒錢換新車」、「就是沒錢買新車所以才買二手的，連二手的還要繳貸款，這些政府官員以為錢很好賺」，還有網友說，「鄉下農民很多都是開10年以上貨車啊⋯⋯要買台新車要存很久！」、「請幫幫我們農民啊！」、「那些立委都活4-50年了..可不可以也讓他們消失」。

另有網友痛批說，「請先將全新機車價格壓到剩2萬再來跟人民談好嗎?現在機車的價格都能買二手汽車了」、「直接停賣就好，不然買的10年以後也不能騎、不能開，要賣又要限制」、「官商勾結」。

環保署昨宣布加碼內容為汽機車加嚴標準將分兩階段，首波只針對更老舊的二行程機車及一、二期柴油車，預定於2020年1月開始執行，屆時所有車輛均須達到四期排放標準才准上路，否則依法開罰。

根據該署統計，目前一、二期柴油車還有7.2萬輛，二行程機車96萬輛。如果使用四期排放標準檢驗，柴油車應該都無法通過，二行程機車估計有96％、約92萬餘輛無法過關。也就是第一階段實施後，將有百萬輛汽機車不能上路。

(中時電子報)

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