竊嫌也瘋世足 滿手運動彩券不義之財全槓龜

警方循線在彩券行查獲陳嫌，當時竊嫌手握彩券還緊盯著世界盃足球賽戰況，員警向前盤查時，眼見東窗事發坦承行竊。（盧金足翻攝）

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陳姓男子偷了貨車上的錢，馬上跑去彩券行下注運動彩券，但滿手彩券全部摃龜，不義之財，財神爺也不會眷顧。（盧金足翻攝）

最近全球瘋世足，平時很著迷下注運動彩券的50歲陳姓男子，正苦沒錢下注，行經台中市西屯區工業區時發現有貨車正在上下貨物，見車子沒鎖，車內有一個包包，趁四下無人之際著手行竊，得手2萬8000元，警方循線查獲陳嫌時，他還買了滿手的彩券，緊盯著世界盃足球賽戰況，但全部摃龜，未贏得彩金，警方訊問後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市政府警察局第6分局工業區派出所警員葉俊吉接獲民眾報案，表示其貨車臨停於西屯區工業區38路上下貨物時，工作完畢返回車上，發現放於駕駛座旁的包包不翼而飛，損失現金2萬8000元，司機大熱天送貨，錢還被偷走，心急如焚。

警方獲報後立即展開偵查，循線在西屯區台灣大道與安和路口附近彩券行內，查獲陳姓竊賊，當時竊嫌手握彩券，眼睛還看著世界盃足球賽戰況，員警向前盤查時，竊嫌眼見東窗事發坦承行竊。

陳姓竊嫌向警方供稱，下手行竊是因為要償還友人債款，加上近來世足賽打的激烈，他平日就很愛玩運動彩券，但荷包空空，剛好遇見有貨車司機忙於卸貨，心生歹念著手行竊。

得手後贓款一部分清償債務，一部分下注世足賽運彩，但幸運女神沒有向他招手，財神爺也不眷顧做壞事的人，下注的一大疊彩券全部沒中，陳嫌大嘆手氣差，還恐吃牢飯，警方則將陳嫌依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時 )

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