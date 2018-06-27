MLB》讓投手守一壘 光芒化解滿壘攻勢勝國民

2018年06月27日 09:53 中時電子報 蔡銘仁

光芒總教練凱許(Kevin Cash)做不少大膽嘗試，讓光芒戰績不至於墊底，甚至能橫掃強權洋基，光芒27日對戰國民，帶著1比0領先進到9上，凱許再度出奇招，最後半局動用3名投手，為此還大膽的讓投手阿瓦拉多(Jose Alvarado調去守一壘，靠著這種調度，光芒還真的贏球了。

光芒面對賽揚強投薛爾瑟(Max Scherzer)，整場僅在1上靠野手選擇得1分。不過光芒先發艾沃迪(Nathan Eovaldi)投得威風八面，繳6局無失分好投，卡斯提歐(Diego Castillo)接替投球後，也沒讓國民有機會反撲，讓光芒帶著領先進到9上。

9上光芒想以左剋左，先推上阿瓦拉多對決哈波(Bryce Harper)，未料，他卻送出保送。這時凱許決定換上契斯羅(Chaz Roe)，但卻不打算讓阿瓦拉多下班，而是取消指定打擊，將他移防到一壘，原本一壘手包爾(Jake Bauer)去左外野，史密斯(Mallex Smith)從左外野改守右外野。

這決定讓阿瓦拉多感到困惑，凱許也透露，當下阿瓦拉多相當驚訝，「這顯然有點語言上的隔閡，還好拉莫斯(Wilson Ramos)在，讓我像是有兩個腦，我告訴拉莫斯，去跟阿瓦拉多解釋清楚，他之後會覺得我這個調度很有意思。」

看著阿瓦拉多有點無所適從，包爾說，他告訴阿瓦拉多，只需要顧好跑者、不要離開壘包，並接住所有傳往一壘的球。結果光芒策略奏效，契斯羅K掉下一棒的安東尼阮棟(Anthony Rendon)，抓到1出局。隨後，光芒讓阿瓦拉多回到投手丘，所有人也重返原守位。

這不是大聯盟首次出現這種調度，2014年，太空人曾讓投手西普(Tony Sipp)去守外野；去年洋基則也曾把投手米歇爾(Bryan Mitchell)擺到一壘過。說到最常做這種戰術的教練，肯定不能忘了小熊的麥登(Joe Maddon)。

麥登2016年時，曾把崔維伍德(Travis Wood)放到左外野，重點是，伍德還真的把1顆飛到全壘打牆邊的球接進手套，該役小熊最後取得逆轉勝。今年6月時，麥登再度搬出這套招術，讓西謝克(Steve Cishek)和鄧辛(Brian Duensing)輪流去守左外野，解決1個半局。

畫面回到光芒這場比賽，阿瓦拉多雖被留在場上，但他未能完成任務，連續挨2支安打，陷入滿壘危機。光芒緊急再把羅莫(Sergio Romo)推上火線，他穩住陣腳，連續抓到2個出局數，精彩化解滿壘危機。

(中時電子報)