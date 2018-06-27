他當「昆蟲媒人」！看「交配」過程步步驚心

2018年06月27日 09:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

少子化危機已成為台灣重要危機，不光是人，在動物界、昆蟲界也是面臨同樣問題！如何繁衍下一代呢？不光是男女「情投意合」，有「媒人」幫忙也很重要！

台北市立動物園昆蟲館裡，保育員都得執行一項特殊的任務，就是當「昆蟲媒人」。在自然環境中，傳宗接代無疑是物種存續的關鍵工作，但對許多昆蟲來說，交配這件大事，卻往往充滿危機。

當配對成功時，雄螳螂會用前肢抓住雌螳螂的背與翅膀連接處。（台北市立動物園提供）

「昆蟲媒人」的任務就是要能「居中協調」，最重要的就是讓昆蟲主角們順利交配、產下後代，並且盡量保護主角們的蟲身安全。以「昆蟲媒人」幫忙螳螂牽紅線為例，過程可說是步步驚心、緊張刺激。

目前昆蟲館飼養包括台灣斧螳、寬腹斧螳、中華大刀螳、日本姬螳、名和異跳螳、綠大齒螳、大巨腿螳等多種螳螂。當昆蟲館保育員觀察到螳螂已經進入適婚年齡，就會準備安排雌、雄雙方見面。

選定的雌、雄螳螂見面前，保育員會先餵些食物給雌螳螂，以免剛碰頭她就把對方當作營養的食物吃了。（台北市立動物園提供）

面對像「台灣斧螳」這類大型螳螂的終身大事時，保育員這個「媒人」必須嚴陣以待，因為雌蟲常會為了補充產卵時所需要的蛋白質，在交配時把雄蟲吃掉，所以為了減少螳螂的損傷，保育員必須先做好萬全的準備。

讓選定的雌、雄螳螂見面前，保育員會先餵些食物給雌螳螂，以免剛碰頭她就把對方當作營養的食物吃了。接下來將雌螳螂放到精心準備的「戀愛棲木」上，再將雄螳螂慢慢放上去，在雌、雄螳螂「辦正事」時，保育員還要持續觀察雌螳螂的眼神及行為樣態，並且適時地餵食雌螳螂，以便確保雄螳螂的安全，所以「媒人」在旁邊通常是神經緊繃、卻還要保持機靈。

當配對成功時，雄螳螂會用前肢抓住雌螳螂的背與翅膀連接處，並持續的將尾端彎曲朝雌螳螂尾端碰觸，不久後雌螳螂會將尾端屁股打開，讓雄螳螂推進白色的「精包」，這個過程約得歷經數個小時！

一旦完成交配，雄螳螂通常會趕快遠離雌螳螂，以免成為枕邊人的食物。此時「媒人」會將雙方分開來個別飼養，也才能稍稍卸下緊繃的心情。經過數周後，雌螳螂便會產下一顆海綿狀的卵鞘，一顆卵鞘約能孵出上百隻螳螂寶寶呢！

(中時電子報)