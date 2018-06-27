吳釗燮接受日媒專訪 呼籲台日應進行安保對話

2018年06月27日 10:11 中時 黃菁菁

《產經新聞》27日刊載外交部長吳釗燮的專訪，吳釗燮提及安保問題時表示，「日本與台灣都直接面對中國軍事壓力與威脅」，他呼籲台日當局應進行安保對話。產經指出，與日本沒有邦交關係的台灣高官，要求安保當局對話乃罕見的特例，應是受到大陸軍方在台灣周邊活動日漸頻繁的影響，才有這樣的動作。

吳釗燮表示，「中國軍機南下宮古海峽、從台灣、巴士海峽北上，對日本都構成威脅，台日安保「密不可分」，「期盼與日本在安保領域上交換意見」。

他還指出，美國與台灣之間的安保合作「非常緊密」，「有無外交關係不應作為安保對話的前提條件」，如果日本方面不希望公開對話，「不公開也沒關係」，先透過相關窗口機構進行對話也可以。

針對大陸基於「一中」原則，讓台灣的邦交國陸續與台灣斷交之事，吳釗燮表示，「這是為抹殺台灣獨立存在事實的戰略」、「我們不做金錢外交，不做惡性外交競爭」。

民進黨蔡英文政府上台後2年，巴拿馬等4國與台灣斷交。吳釗燮針對剩下的18國也與大陸有「往來」之事表示警戒，但對於是否開展新的外交關係之事則表示，「讓國際社會認為(台灣)與中國競爭一定不好」。

吳釗燮同時強調，與沒有邦交的美日、歐洲部分國家等「理念相近的國家」之間關係「越來越緊密」。具體實例是，今年5月不讓台灣以觀察員身分參加的世界衛生大會上，與台灣方面接觸的各國代表的地位和人數都較前1年改善。

針對前國民黨馬英九政府接受基於一中原則的「九二共識」，改善了對中關係之事。吳釗燮表示，「台灣不在中國的統治之下。中國『一中』原則的解釋幅度變窄，台灣人民不能接受」，且今後也不打算接受。

對於蔡英文2016年5月在就職演說中也間接提及，不承認「九二共識」。吳釗燮表示，「這是高度的善意，我們認為中國方面應該會接受吧。」，對於反而招致大陸反彈、關係惡化感到遺憾。

有關日本要求台灣解除福島等5縣食品禁令之事，吳釗燮表示，「要挽回消費者的信賴，必須靠台日之間的合作」。

(中時 )