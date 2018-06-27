慧德科技 連兩年獲醫策會醫療品質獎

2018年06月27日 10:05 中時電子報 綜合報導

台灣國際醫療展日前於世貿一館舉行，其中，位於醫策會智慧醫療專區的慧德科技，其自行研發的臨床照護管理系統，在2016獲醫策會醫療品質獎後，本屆(2017)醫療展再度獲獎!

為了解決醫療人力不足問題，慧德科技於五年前所研發的臨床照護管理系統，在應用上整合醫療儀器設備，可自動擷取生理數值，進而提供臨床照護人員及醫院所需的照護應用，2016年，臨床呼吸照護系統獲得醫策會第十七屆醫療品質獎智慧醫療類產業應用組智能標章，獲獎產品名稱為先進生理資訊傳輸系統_呼吸照護(Advanced Physiological Transmitting System_Ventilation,簡稱APTS_V)，其為呼吸治療師針對呼吸器使用病患，所做的臨床照護應用。

2017年，慧德科技所研發的智慧型輸液幫浦系統，則再次榮獲醫策會第十八屆醫療品質獎智慧醫療類產業應用組智能標章，獲獎產品名稱為先進生理資訊傳輸系統_輸液幫浦(Advanced Physiological Transmitting System_Pump,簡稱APTS_P)，該系統除了核對病人與用藥的正確性，也可同時於雲端紀錄病人施打輸液的狀態，及幫浦儀器警報回饋給照護的護理人員，協助其全程監測輸液的狀態。

此外，慧德科技擁有醫療ISO 13485的認證，其研發的緊急醫療救護系統(iEMS)，現台北市政府消防局高級救護隊已全面使用，可連結救護單位團隊、醫院及119救護指揮中心，將所需之資訊，包括病患身分、12導程心電圖、血氧濃度、血壓、體溫等，即時傳輸至醫院急診室。讓急診室可以在病患到院前，事先得知病患生理狀態，並提供病後送醫院急診床數等資訊給119救護指揮中心，使其更有效率派遣，目前已經嘉惠許多台北市民眾。

(中時電子報)