雨後雲林花生腐爛欠收 農民爭取救助

雨後雲林花生腐爛欠收，農民爭取救助。（張朝欣攝）

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雲林地區花生因上星期大雨泡水後近日又高溫日曬，出現水傷與病蟲害，損失1至2成，採收的花生也因賣相差價格不佳，27日立委張麗善邀農政單位人員前往土庫鎮會勘，將協助農民行銷並爭取救助，將損失降至最低。

雲林花生正值採收期，但上星期連日豪雨造成農地積水，部分花生受到水損，這幾天天氣放晴溫度飆高，潮溼悶熱又造成花生病蟲害增加，農民每分地僅採收400多台斤花生，與去年相比減少1至2成，且品質也不如去年。

立委張麗善接獲農民陳情，27日邀農糧署中區分署、台南農業改良場、土庫鎮農會等單位，前往土庫鎮花生田現場勘查，發現部分農田因地勢較低潮溼，花生泡水過久導致腐敗、發芽，並出現白絹病、莢腐病。

農民表示，目前花生正值果仁飽漲期，受到大雨影響，果仁泡在水裡，造成果仁無法飽實，甚至因此無法生長，有些表面看起來還好，但其實根部已腐爛，實際損失比表面上看到的還要多。

農政單位指出，由於氣候變化原因，部分花生的確受到損害，但尚未達到補助標準，不過為了預防災情擴大，會由農改場提供相關協助，並持續關注後續發展。

張麗善強調農政單位除了協助農民防治病蟲害，也要設法幫忙行銷已收成的花生，同時爭取相關救助，才能讓農民的損失減至最低。

(中時 )

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