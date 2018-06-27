台大團隊解碼台灣帝雉基因 研究成果登國際期刊

2018年06月27日 10:49 中時 林志成

台大跨領域研究團隊執行「台灣帝雉全基因體解碼計畫」，成功組裝出第一個帝雉的基因體序列圖譜，不僅首次達成國內特有種鳥類的全基因體解碼，更是全球第一種完成全基因體解碼的長尾雉屬鳥類，研究成果已刊登於國際知名期刊《GigaScience》。

台灣帝雉又稱帝雉或黑長尾雉，不僅是國際自然保護聯盟紅皮書列為近危物種之一的鳥類，也是我國政府的保育類野生動物，因具有稀有性，長期成為社會各界關注焦點，更是我我國千元大鈔背後的主角動物。

在科技部、台北市立動物園資助下，台大電機資訊學院生醫電子與資訊所所長莊曜宇所領導的團隊，由約160倍的基因體片段序列之巨量資料中組裝出超過10億個鹼基對的帝雉基因體序列圖譜，再藉由生物資訊的分析方法，對大約1萬6000個基因進行註解及功能性分析。

莊曜宇的團隊分析發現，帝雉可以生活在1600公尺到3000公尺的中高海拔環境，與負責能量代謝、氧氣運輸、血紅蛋白結合、輻射反應和DNA修復等功能基因受到演化適應上的正向選擇和基因數量擴張有關。

莊曜宇說，藉由首度完成的組裝帝雉的完整粒腺體DNA序列，並與其他親緣關係接近之長尾稚進行演化分歧時間分析後，推測帝雉可能出現在距今約347萬年前的台灣，從古地理學中台灣島形成的時間也支持的這個假設。

研究也發現，帝雉擁有與原雞相類似的基因組成結構，此結果未來將有助於本土鳥類的禽流感預防與治療等研究，提供重要的線索及資源。

莊曜宇指出，透過帝雉基因圖譜的解讀，除了提供鳥類生物資源的永久保存外，更能獲得在保育和復育工作上所需的物種特性資訊，解答帝雉在演化上、環境適應力等各種性狀跟基因間關連性的相關問題。

(中時 )