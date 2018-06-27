12歲天才！偵測塑膠微粒 美華裔少女發明水下機器人

2018年06月27日 10:30 中時電子報 楊幼蘭

高雄港今年3月發現3隻迷途小虎鯨，雖然經誘捕搶救但仍不治，進行解剖時，發現小虎鯨胃內有多達18個塑膠袋。事實證明，塑膠袋對海洋等自然生態危害十分嚴重，世界各國也紛紛祭出限塑令。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網27日報導，有感於塑膠對環境的危害，來自美國麻州的12歲女孩杜安娜（Anna Du，音譯）研發出一套淨水系統，參加了3M小科學家大挑戰（3M Young Scientist Challenge）活動，吸引了各方注意。

杜安娜經常去波士頓港（Boston Harbor），她說：「有一天我在波士頓港時，發現沙灘上有許多塑膠，我試著撿了一些，可能好像還有很多，看來似乎不可能清乾淨。」

於是她從中得到靈感，並付諸行動，打造了能偵測海中塑膠微粒的紅外線機器人。

事實上，海中充斥塑膠微粒的問題愈來愈嚴重，一項4月公佈的研究數字顯示，從北冰洋採集的冰層樣本可以發現，每公升海冰中，就能發現1.2萬塑膠微粒，再度刷新紀錄。

杜安娜在參賽影片中解釋，她之所以會用紅外線偵測，是因為塑膠內的化學鍵很容易吸收紅外線。如今她靠著這套水下遙控偵測裝置，已入選3M的小科學家實驗室（3M's Young Scientist Lab）。未來她將接受科學家指導，進一步改善她的發明。而杜安娜希望，她能將這遙控裝置升級為塑膠微粒自動偵測水下無人機。

(中時電子報)