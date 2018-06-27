替換老舊P-3 南韓砸5百億買P-8「海神」巡邏機

美軍現役的P-8「海神」海上巡邏機。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，南韓軍方為強化其海上防衛能力，近日向大廠波音（Boeing）下單，擬砸下約1.9兆韓圜（約517.5億台幣）的經費，採購多架P-8「海神」海上巡邏機（Boeing P-8 Poseidon），藉此替換現役老舊的P-3「獵戶座」海上巡邏機（Lockheed P-3 Orion）。不過，南韓軍方並未透露最終架數。

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不過，對於這筆大訂單引起各廠商覬覦，除了波音外，包含空中巴士（Airbus）和瑞典紳寶（SAAB）都曾向南韓提出替代方案：空巴推出與西班牙合製旗下C-295運輸機（C295 MPA），而紳寶則推出「劍魚」巡邏機（SAAB Swordfish），作為與波音「海神」對抗的兩大選項。此提案是在兩韓正式和談、川金會之前提出，如今仍欲強化防衛能力的南韓，似乎仍無法完全信任平壤當局的態度。

美軍現役舊型的P-3C「獵戶座」巡邏機。（圖/美國海軍）

以波音737-800客機為基礎、P-8「海神」巡邏機是波音現役的海上巡邏機，主要用途為海上巡邏、偵察和反潛作戰，除偵測外，它亦有自我防衛的能力，機身上有多個飛彈掛載點。2009年首飛成功、2013年正式投入服役，最高時速可達907公里、最大航程則可達8,300公里，可搭載AGM-84魚叉反艦飛彈、小牛飛彈或15,000公斤的炸彈。除美國海軍使用外，包含澳洲、英國、印度等都是海神的用戶之一。

南韓海軍現役的P-3「獵戶座」巡邏機飛過夏威夷上空。（圖/美國國防部）

對此訂單，南韓軍方人士向路透社透露，「選擇P-8海神，是不錯的選擇，雖然美韓暫停聯合軍事演習，可在確認北韓真正去核武之前，我們仍不可掉以輕心。此番替換巡邏機，就是要擴大強化偵查範圍和效率，為南韓的安全打預防針。」

(中時電子報)

文章來源：South Korea picks Boeing P-8 for $1.7 billion maritime patrol aircraft contract

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