暑假到來 中市府呼籲旅客慎選合格旅宿

2018年06月27日 10:38 中時 陳世宗

各級學校27日起陸續放暑假旅遊旺季到來！台中市政府觀光旅遊局長陳盛山呼籲，出門旅遊住宿慎選核發旅館業、民宿登記證，及專用標識的合法業者，切勿因價格低廉，選擇入住日租套房等非法旅宿場所，保障住宿安全；市府將持續加強查緝非法日租套房，貫徹掃蕩非法旅館決心。

陳盛山指出，日租套房就是非法旅宿，多數透過網路刊登住宿廣告訊息，藉網路媒介交易平台、臉書、Line或電子郵件等形式與消費者連繫及交易，再約定時間地點交附鑰匙或由專人帶往住宿地點，以規避政府機關查緝取締。

陳盛山表示，業者在網路上廣告內容常與實際差異甚大，消費者入住日租套房很容易發生消費糾紛。這些旅宿場所未經政府把關，公共安全嚴重堪虞，亦無投保公共意外責任險，住宿旅客的安全嚴重缺乏保障。

日租套房絕大部分混雜隱藏在公寓大廈或集合住宅中，造成社會治安與安全嚴重影響，觀光旅遊局不分平日或假日邀集市府相關單位執行聯合稽查，一經查獲經營事證者即依「發展觀光條例」裁罰新台幣10萬以上50萬元以下罰鍰並勒令停業；同一地點被查獲裁處2次以上，將強制執行斷水斷電處分。

針對境外如「Agoda」、「Airbnb」等訂房平台網站所刊登非法旅宿攬客廣告，已成立專責人員，不定期至各大網路訂房平台搜尋非法日租套房廣告資訊，一旦查獲相關事證，除依法裁罰處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，並函請相關網路訂房平台業者立即下架非法廣告資訊。

觀旅局強調，訂房時務必事先查證，可利用台灣旅宿網（http://taiwanstay.net.tw/）查詢台中或全國各地合法旅館或民宿，也可向台中市政府觀光旅遊局查詢，或於現場投宿前，查看業者於旅客接待處是否有是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識，千萬不可貪圖便宜便利而入住日租套房，以保障自身權益與生命安全。

(中時 )