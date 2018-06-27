影》羅莫對泰勒叫囂 光芒和國民險爆衝突

2018年06月27日 10:35 中時電子報 蔡銘仁

Things got chippy at the The Trop following the #Rays’ 5th straight win. pic.twitter.com/AaOUP68UhR — MLB (@MLB) 2018年6月26日

光芒的羅莫(Sergio Romo)6月初對國民中繼登板時，因為1次盜壘，和麥可泰勒(Michael A.Taylor)結下樑子，27日兩隊再交鋒，羅莫9上登板解圍，再度和泰勒交手，最後羅莫飆出三振，自然沒放過討回公道的機會，猛朝泰勒叫囂，引起國民不滿，雙方板凳清空，險爆發衝突。

事件起因，得追溯到美國時間6月6日，當時兩隊交鋒，國民6下已經9比2大幅領先，泰勒卻嘗試盜三壘，造成捕手傳球失誤，一溜煙回壘得分，當時在場上投球的羅莫，自然很不是滋味。到今天9上，國民0比1落後，製造滿壘契機，羅莫抓到2出局後對決泰勒，飆出三振守成。

泰勒沒把握機會，黯然走回休息室，沒想到羅莫飆K後，卻頻對著泰勒叫囂，宛如把憋了20天的怒氣一口氣宣洩出來。國民自然不甘示弱，球員們衝上場聲援泰勒，光芒球員見狀也跑上球場，雙方板凳清空，險些引爆衝突。

「我想每個人都知道為什麼。」羅莫表示，自己不是那種會刻意挑起事端的人，只是要讓國民知道，他們不是能容忍洗數據的球隊，「我跟泰勒沒私交，在場下也沒有過節，我只是想讓他明白，那場比賽是不可原諒的，必須讓他知道我不喜歡那樣。」

不過羅莫頻叫囂，泰勒起初不知情，直到隊友跑上場，才意識到這件事，他說，「我明白那個狀況，他們為我的盜壘煩心。在我的認知中，前一天見識到他們得分的本事，當下覺得比賽還沒結束，顯然他們想的不一樣，但我沒放在心上，我們輸球了，這是我唯一覺得煩惱的事。」

國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)替子弟兵護航，直言如果羅莫不滿，那該衝著他來，別把氣出在球員身上，「我明白凱許的作風，他也很在意這件事，但不能那麼做，那不是對的，羅莫已經在大聯盟打滾那麼久，也明白不該這麼做。

(中時電子報)