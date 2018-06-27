竹科幸福企業=人生勝利組？過來人答案驚人

竹科幸福企業=人生勝利組？過來人答案驚人。（本報資料照）

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中時電子報
/ 綜合報導
一名竹科「幸福企業」員工在批踢踢詢問「該留下來嗎？」(圖/翻攝自批踢踢)

台灣科技業龍頭是許多人夢寐以求的企業，覺得工程師就是高薪的代表，不過一名自稱在竹科「幸福企業」工作一年的員工在批踢踢爆料，「進來幸福企業之後，生活只剩下幸福企業，每天下班很晚之外，每天也都不知道幾點下班，很難規劃下班生活」，讓他不禁質疑「該留下來嗎？」，有過來人無奈回覆「你來這裡問，大概只會得到〝錢才是一切〞的答案」。

這名幸福企業網友在批踢踢指出「每周幾乎都是作六休一，而休一那一天真的只能拿來休息，輪班已經很沒生活品質了，休息日還這麼少，這真的是我要的生活嗎？」但又猶豫「有了家庭之後，面對現實，生活一堆開銷(什麼都是錢)，在這麼幸福的幸福企業，錢給的也不錯，我是不是應該再撐一下呢？」

網友紛紛回應「完全沒有必要放下眼前的飯碗不好好捧著啊！」、「外面早下班一小時，年薪打五折」、「做到45歲存3千萬退休，忍耐20年，幸福下半輩子」；有網友以過來人身分答覆「外面的世界很大，很多當年得不到答案的問題，反而在外面找到了…不過薪資還是少一點」。

也有網友唱衰「存的錢剛好買棺材啦！」、「這種品質，下班頭腦空空，放假頭腦空空，耗損你的籌碼」、「繼續待在裡面，你連交女朋友的機會都沒有」。

(中時電子報)

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