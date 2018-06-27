綠潮流夯！台中捷運綠線豐樂公園站打造植生牆

2018年06月27日 10:43 中時 盧金足

台中捷運綠線G12站外觀模擬示意圖（圖／台中市府提供）

台中市府交通局長王義川表示，G12豐樂公園站位置得天獨厚，區內更設置8處iBike站點，未來站體營運後，將以此站為中心，營造當地舒適生活圈。（盧金足攝）

台中捷運綠線全線16.71公里，設有18座車站，每個場站設計各具特色，其中，位於台中市南屯區的G12豐樂公園站，鄰近南苑公園、豐富公園及豐樂雕塑公園，近來外觀逐漸成型，吸引很多民眾注意，交通局長王義川27日表示，車站出入口設計結合公園意象，採用大面積植生牆，讓繁忙的捷運，增添自然悠閒的氣息。

王義川指出，G12豐樂公園站位置得天獨厚，坐擁Costco、迪卡儂、文心秀泰廣場等商場，區內更設置8處iBike站點，未來站體營運後，將以此站為中心，營造當地舒適生活圈。

台中捷運綠線今年底試運轉，其捷運綠線設有18座車站，其中11座車站的出入口納入北捷局工程內發包施作，預計於107年底前工程完工，到109年全線通車時，所有18個車站皆可開放乘客搭乘，也將規畫以捷運站為中心，前後十分鐘車程的接駁公車。

G12豐樂公園站位於文心路與文心南五路口，與南苑公園相鄰，附近還有著名的豐樂雕塑公園及豐富公園，綠地相當豐富，車站出入口設計結合公園意象，採用大面積主題植生牆，與綠地互呼應，為市區的都市叢林帶來清涼意。

王義川強調，G12豐樂公園站位置得天獨厚，附近有中部唯一的Costco、迪卡儂體育用品量販中心，以及將剛在試營運的文心秀泰廣場，G12豐樂公園站啟用後，不僅是服務當地住戶，更是台中人購物、娛樂、休閒的好去處。

G12豐樂公園站位於八期重畫區的中心點，周邊道路系統及公共空間完善，適合人本交通運輸推廣，目前區內設置8處iBike站點，以G12豐樂公園站為中心往外分布，未來將持續增設，打造永續運輸生活圈。

(中時 )