2018年06月27日 10:51 中時 呂筱蟬

老翁搭錯車想走回家，警關懷助解危。(警方提供)

家住桃園市龜山區的80歲洪姓老翁，26日下午搭公車要到桃園榮民醫院看病，卻不小心搭錯車跑到竹圍漁港附近，巡邏員警發現後帶他回派出所查證身分，順利聯絡到老翁的兒子前來將他帶回。

大園分局竹圍派出所巡佐王南發、警員葉家箖、王冠皓，巡邏至大園區桃23線與台61線路口時，發現洪姓老翁獨自一人在大太陽底下，拄著拐杖緩慢地行走，員警見狀上前關心，但老翁身上沒有攜帶任何證件且有輕微失智情形，員警無法得知身分，便先將老翁帶返所休息，並提供飲水及食物讓他補充體力。

由於老翁患有嚴重重聽，且有濃厚的鄉音，溝通上有困難，但員警仍耐心地詢問，總算從隻字片語中，得知老翁原本是想搭公車去桃園榮民醫院看病，卻不小心搭錯車跑到竹圍漁港，還打算徒步走回龜山的家中。

員警隨後利用人臉辨識系統，查到老翁兒子的聯絡方式，通知他前來接回父親。洪翁兒子趕至派出所後向員警表示，父親雖有輕微失智，但平時狀況還算不錯，這是他第一次走失，所幸巡邏員警及時發現，否則從竹圍漁港到走回龜山，至少也有20公里，途中如果發生意外的話，真不知道該怎麼辦才好，感謝員警的熱心協助。

(中時 )