套票遊古蹟 台南古蹟漫遊券7月1日限期發售

2018年06月27日 10:50 中時 曹婷婷

台南市政府文化局結合赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城4大古蹟售票景點推出「古蹟漫遊劵」，將從7月1日起開始販售，特別的是，還設計「立體紙雕款」及「拍立得款」2款珍藏票券，不挑款隨機販售，票券使用過後還有收藏價值。

文化局指出，本次推出整合票券，除可憑券於園區享不限金額消費9折優惠，更好康加碼2景點，享十鼓仁糖文創園區購票75折、國立臺灣歷史博物館購票5折獨家優惠，超值玩賞台南古蹟景點，值得近期打算造訪台南的國內外旅客，好好把握。

文化局今年特別推出的「古蹟漫遊券」每套150元即可暢遊府城4大古蹟景點，價格相當優惠，還特別設計「立體紙雕款」及「拍立得款」2款風格的珍藏票券，不挑款隨機販售。「立體紙雕款」運用紙雕概念刻劃出古蹟的外觀意象，折起來可以當作書籤，還能當成紀念擺飾，票券使用過後更增收藏價值。而「拍立得款」的古蹟景點則將以拍立得照片方式呈現，以相機造型探看、記錄臺南之美，票券也能折起，方便收納珍藏。

除了讓遊客一口氣飽覽赤崁樓、安平古堡、安平樹屋及億載金城等4大經典古蹟，2018「古蹟漫遊券」還可憑券於今年底前至十鼓仁糖文創園區及國立臺灣歷史博物館享購票優惠。除了參觀景點，特色商品當然也不能錯過，今年底前只要於各古蹟園區消費出示漫遊券，都可享9折優待。

古蹟漫遊券年底前限期優惠只要150元，於4處古蹟景點售票口販售，各園區門票使用皆無限期，這次來台南逛不完，下次來還可以出示漫遊券繼續玩。

由於古蹟漫遊券不僅超值，更能做為限量版珍藏品，紀錄旅人專屬的台南古蹟回憶，文化局也歡迎市民踴躍選購，做為台南人發送給遠方友人的另類「邀請函」。

(中時 )