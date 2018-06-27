八仙塵爆3周年 返火場救人教練重返泳池

八仙塵爆傷者薇涵（右）和傷者如畇（左），在住院期間是隔壁床的好戰友，今日也一起回北榮參加活動。（倪浩倫攝）

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薇涵經長期的復健，現在基本的肢體活動都難不倒她。（倪浩倫攝）

八仙塵爆今屆滿3周年，當初收治43名病患的台北榮總，也於今日舉辦傷友回娘家的活動。現年27歲的薇涵回憶，塵爆當下，她原本已逃出火場，卻因友人不見而重返火場，68％皮膚遭火嗜，昏迷30多天才醒來；經600多天的治療和復健，終於能重拾最愛的游泳、甚至還能衝浪，也以自身經歷跟其他傷友喊話「發生了就積極面對，享受當下」。

八仙塵爆發生至今，傷者已全數出院，但仍持續接受復健。傷者之一的薇涵表示，自己本身是游泳教練，當天和另外3名友人到現場，但才入場10分鐘就遇到塵爆，苦笑著說「超衰」，幸好在第一時間逃離現場。

但在驚魂未定同時，薇涵卻發現其中一名友人不見了，當下也沒多想就重返火場救人，但突然來的一陣火勢，讓她瞬間失去意識。當被媒體稱讚其救人的英勇行為時，她靦腆說道「沒有救人那麼偉大啦，就純粹去找人」，

「醒來後已經過了30多天」，這種只會發生在電影的情節，卻真實在薇涵身上上演，她說，以為只是睡了一覺，誰知道一覺睡了超過1個月，醒來當下腦中一片空白；隨之而來的，就是無止盡的治療，包括40幾次大小手術，和數以百計的清創、換藥，期間，從吃飯、大小便，種種生活日常都需要仰賴他人，一度讓她覺得相當沒尊嚴，難以承受。

看著受傷的夥伴一個個出院，讓薇涵也時而浮現「自己真的會好嗎」、「好了以後能幹嘛呢」等看不到未來的負面想法，幸好因為本身樂觀、正向，她從頭到尾她沒有留下一滴眼淚；儘管是全部傷者中，倒數第5名出院者（住院超過7個月），但她就秉著「走一步算一步」的阿Q精神，對未來不多想、純粹專注當下。

薇涵說，出院後，她努力復健，在復健超過1年後，終於首次重返她最愛的泳池，甚至還能到海邊衝浪，雖然仍礙於傷勢，讓有些動作做起來卡卡的、速度比以前慢，但蛙式、自由式都難不倒她，也終於有「我回來了」的想法。她笑著說，有時還會帶著一起治療的傷友，到泳池教他們游泳，聯繫感情兼復健。

「你永遠不會知道，意外和明天哪個會先到」，薇涵最後以自身經歷勉勵其他傷友，，既然遇到了，就積極面對，更要努力享受當下、享受生活。

(中時 )

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