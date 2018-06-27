把家搬進大自然！中市單元二綠意景觀宅夯

「精銳博」建案退縮6米，其中4米做人行道，與兒童公園串成500米的步道，以多元植栽替社區形塑完整生態圈。（盧金足攝）

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「精銳博」緊鄰2000坪的兒童公園，超過4300坪的完整街廓，卻僅使用其中350坪蓋大樓，社區內2000多坪的森林，形成低密度綠特區。（盧金足攝）
陸府建設「植森」案，將1043坪基地的80％面積，打造成原生森林。（盧金足攝）

台中市單元二強調低密度、高綠覆，區域內設公園、學校用地、綠園道等，整體面積逾186公頃，建築用地僅占一半，是台中精華圈最低密度、最高綠覆率的重畫區，換屋自住客密切關注，磁吸多家品牌建商如精銳、陸府、雙橡園、興富發等陸續插旗開拓版圖。

其中，精銳建設推出「精銳博」，位於龍富十路與新富二街口，緊鄰2000坪的兒童公園，與基地連結成四面鄰路、超過4300坪的完整街廓，僅使用其中350坪蓋大樓，社區內2000多坪的森林，形成低密度綠特區，此案2棟建築前後錯落、四向皆正面的規畫，讓每一戶都能享有樹海景致。

「精銳博」街廓四面鄰路，且鄰路處退縮6米，設置4米做為人行步道，與精銳建設認養的兒童公園串連成超過500米的步道，成為適合散步慢跑的林蔭大道。多元植栽替社區形塑完整生態圈，近期完工交屋，不少住戶驚喜彷彿把家搬進大自然。

將落成的陸府「植森」大樓，座落於市政南一路與黎明路口，與七期新市政中心屬於同一生活圈，也是多家豪宅建商搶進推案的區域，因此將北單元二稱之為「新市政綠特區」，同時具備七期的發展性與低密度、高綠覆的優點。

陸府建設「植森」案表現生態美學，除了本身基地條件正對學校的遼闊視野，更將占地1043坪基地的80％面積，打造成原生森林，與自然生態更加貼近。

看好該區發展，豪宅建商「寶輝建設」位在龍富路5段近市政南一路的基地，在各品牌個案齊力拉抬下，單元二行情看漲，興富發「潤隆」也有高度詢問。

「雙橡園1812」獲老客戶親友介紹，及再購戶搶購，雙橡園開發同樣看好單元二低密度與綠覆特性，於北單元二市政南一路推出新案，預計年底前進場。由於新案地點不僅坐落單元二核心、更擁七期市政、中港、黎明商圈等生活機能，目前已接獲許多詢問電話，預期將再掀起一股搶購熱潮。

(中時 )

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