《空污法》救年底選情？柯建銘：更嚴格反得罪人

民進黨團總召柯建銘上午在廣播節目上駁斥，《空汙法》三讀與年底選舉無關。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

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《空污法》日前三讀修正，是16年來第一次大修，但也引發外界質疑，是民進黨為搶救年底選舉才祭出鐵腕。對此，民進黨團總召柯建銘今在廣播節目上駁斥，表示《空污法》跟選舉「是兩碼子事」，《空污法》通過後要求更嚴格，反而會得罪更多人，甚至罪責是採用更嚴格的「抽象危險犯」，當然不是為了選舉才修法，並自評修法《空污法》打100分。

主持人周玉蔻問，藍委蔣萬安日前曾說，去年10月質詢行政院長賴清德時，當時優先法案並沒有《空污法》，但賴當時承諾年底會送進來。

柯建銘反駁，這部法從前院長林全時代就開始草擬，工業局還要採納產業意見，程序走了一年多才送到立院審議；《空污法》歷經委員會審查、協商，以及8次朝野協商，環保署長李應元甚至跟朝野立委溝通來會40趟，坦言只有之前《食管法》曾協商10次，最近沒有一部法有達到這個紀錄。

柯建銘也嗆蔣萬安，來立法院還非常生嫩，奉勸他「不要沽名釣譽」。至於國民黨抨擊是打假球，柯建銘也說，這次將空污法由具體危險犯改為抽象危險犯，反批國民黨不了解法案，只會拿牌子呼口號，「這個黨像義和團一樣」。

至於外界關注的「會同」霸王條款，最後綠營退讓改為會商，但仍要報政院分期分區核定，被在野黨質疑變成「太上皇條款」。柯建銘說，總量管制的緊急處分屬於國安層級，環保署難道可自行決定，當嚴重空污發生時，車子不能亂跑、學校關閉嗎？並笑稱霸王已經自刎於烏江，形容這是「共同負責條款」。

(中時 )

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