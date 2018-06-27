美宣布AIT新處長 府：盼讓台美邁向友好新紀元

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美方宣布將由酈英傑出任美國在台協會台北辦事處新任處長，總統府上午表示歡迎，期盼未來在酈英傑新就任處長後，雙方能持續就台美間許多合作交流事項繼續推展，讓台美關係邁向更緊密友好的新紀元。

總統府發言人林鶴明表示，針對美國在台協會（AIT）於美東時間6月26日在美國華府正式宣布將由酈英傑（William Brent　Christensen）出任美國在台協會台北辦事處（AIT/T）新任處長，對於這項人事安排表示誠摯歡迎。

他說，隨著美國在台協會內湖新館的落成，代表了台美關係的重要里程碑，期盼未來在酈英傑新就任處長後，雙方能持續就台美間許多合作交流事項繼續推展，讓台美關係邁向更緊密友好的新紀元。

酈英傑為美國資深外交官，外交資歷完整，嫻熟台美雙邊關係。過去擔任台灣協調處處長及AIT/T副處長任內，推動台美關係不遺餘力，曾參與多項台美關係重要推案，對強化台美關係有許多貢獻。

林鶴明指出，近期以來，美國行政與國會部門陸續提出提升台美關係的主張，也持續與美國行政、立法部門就台美關係的進展提升保持緊密聯繫。

他說，台灣身為國際社會負責任的一員，始終努力維持兩岸現狀，確保亞太地區和平、繁榮及發展。美國是台灣在國際上最重要的盟友，而東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係，對於我國以及區域當中所有國家都至關重要。

林鶴明強調，感謝美國長期以來對台灣在各領域上的堅定支持，而作為國際社會的一員，也會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

府方也謝謝梅健華（Kin Moy）處長在任期間促進台美關係的許多努力，他說，近年來台美關係的進展，見證了美國在台協會台北辦事處歷任處長所奠定的堅實基礎，未來也將在這樣的基礎上，持續促進雙方夥伴關係。

(工商 )

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