花博志工培力營 市長夫人廖婉如期勉成為發光體

台中市長夫人廖婉如分享經驗；她鼓勵志工把自己當成發光體，享受與人互動的過程，讓自己也讓別人發亮。（陳世宗翻攝）

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2018台中世界花卉博覽會開幕進入倒數，花博志工資源中心繼為上萬名志工安排花博課程後，再開辦10場花博志工及志工幹部團隊培力營！第一場次日前登場共吸引92名志工參加，邀請台南奇美博物館副館長、台中市長夫人廖婉如分享經驗；她鼓勵志工把自己當成發光體，享受與人互動的過程，讓自己也讓別人發亮。

市府指出，花博志工及志工幹部團隊培力營課程內容除志工關心的排班、交通接駁等說明及意見交換外，並融入性別平等、花博志工運用策略等課程，台南奇美博物館副館長、台中市長夫人廖婉如，也與培力營學員們分享經驗。

她舉迪士尼樂園為例，樂園定義自己為「全世界最快樂的地方」，而工作人員每天都做例行的工作，如何展現快樂，不擺臭臉？迪士尼樂園告訴每位員工，園區就是你的舞台，露出快樂的表情，就能讓來的遊客感受全世界最快樂地方的氛圍，花博志工在園區內何嘗不是如此。

市長夫人廖婉如說，志工如果在告知遊客規定之後再加句「為什麼」， 說明提醒的原因，就會讓遊客從被禁止的不悅感，轉化為被體貼照顧的溫馨感；例如奇美博物館展覽動線規定「一樓進，三樓出」，原因在於這樣的動線規劃，可以將遊客跌落樓梯的風險降至最低。

她表示，志工告訴遊客動線規劃的考量之後，遊客都能接受，但如果只告知規定沒有再說明為什麼，遊客往往不理會這項規定，並產生不高興的情緒，就達不到原本貼心設想的目的了。

市長夫人廖婉如期勉志工們要把自己當成發光體，享受與人的互動，抱著藉從事花博志工為自己增能的想法，讓自己發亮，也讓別人發亮。

(中時 )

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