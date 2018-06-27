小學生勒索學長3年 竟靠記憶寫下97筆帳目

李姓少年勒索比他年長1歲的姪子錢財，長達3年，直到最近惡行遭揭發，老師找他約談，少年驚覺事態嚴重，嚇得寫出97筆帳目，並標註出未得逞紀錄。(示意圖/中時資料照)

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中時電子報

台南一名13歲李姓單親少年，從國小5年級就向比他年長1歲的姪子勒索錢財，時間持續3年，直到1個多月前惡行遭揭發，老師找他約談，少年驚覺事態嚴重，嚇得寫出97筆帳目，並標註出未得逞紀錄，校方驚覺他天賦異稟，目前已經協助少年鑑定，希望能輔導他走上正軌。

警方發現，該名國中2年級的14歲少年常向家裡伸手要錢，家人發覺有異並向導師反映，此勒索案件才因此曝光。警方調查，勒索他的嫌犯就是家住附近的13歲、輩分要叫「叔叔」的少年，雖然國小畢業後就讀不同國中，少年趁著放學或假日霸凌勒索，令他心生恐懼，只能照做。

校方啟動校安機制輔導，並通報他校調查，少年被老師約談，當場認錯，並在白紙上洋洋灑灑寫下3年來的所有犯行，共有97筆帳目。原本老師還懷疑少年是不是亂寫，他用紅筆標註未得逞紀錄，總計得手金額有5萬元。

少年到案供稱，他常以各種名目向對方討錢，會在國小進行「交易」，有時侯還會夥同其他人撐場，一開始以百元鈔計算，後來直接以千元大鈔勒索，目前得手金錢已花盡，否認有幕後主使者。

據《蘋果》報導，校方表示，少年出身單親家庭，家境清貧，家庭功能不彰，且在校學業平常，成績中下，藉此一事或許能發掘他的天賦，會輔導他走上正軌。

(中時電子報)

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