籲國際社會制約大陸 馬曉光批蔡：挾洋自重

2018年06月27日 11:27 中時 藍孝威

蔡英文總統日前接受法新社專訪，認為大陸是擴張主義霸權，呼籲國際社會挺身制約，但是她仍表示願意與大陸領導人會面。大陸國台辦發言人馬曉光今天上午在例行記者會中表示，蔡英文企圖挾洋自重，升高兩岸對抗。對於蔡英文提議「蔡習會」，馬曉光表示各界都質疑有多少真實成分。

馬曉光表示，台灣當局領導人的說法混淆視聽，毫無事實依據。目的是要在兩岸同胞之間製造敵意，企圖挾洋自重，進一步升高兩岸對抗。這樣的圖謀不會得逞。兩岸同胞的骨肉親情是離間不了的，企圖遏制中華民族走向偉大復興更是不自量力。

馬曉光表示，眾所周知，是民進黨當局破壞了兩岸同胞共同努力得來不易的兩岸關係和平發展的良好局面。大陸的對台大政方針明確一貫，堅持「九二共識」毫不動搖，反對和遏制「台獨」毫不含糊。

馬曉光說，大陸秉持「兩岸一家親」理念，尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞的生活方式，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇。大陸公佈的一系列為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇的政策措施，增進了兩岸同胞的親情和福祉，為台灣同胞實現人生理想提供了更多更好的機遇與平台。

馬曉光說，今天，廣大台灣同胞對大陸發展進步的關注，對「31條」的歡迎，同他們對民進黨當局兩岸政策憂慮之深、對民進黨執政失望之大、對島內經濟民生不滿意度之高，形成鮮明對比。原因是什麼，大家都可以好好想一想。

此外，蔡英文表示願意與大陸領導人會面。馬曉光表示，大家不認為她在發出這樣的提議有多少真實的成份在裡面，兩岸民眾和輿論都持懷疑態度。

由於蔡英文回答法新社專訪時的措詞十分強硬，加上兩岸近來突發事件不斷，是否意味著現在兩岸局勢將逐漸走向激化？馬曉光表示，兩岸關係何去何從，球在台灣當局手裡。陸方希望他們不要誤判形勢，錯估大勢，在錯誤的、違背兩岸同胞利益的道路上越走越遠。

至於海基會秘書長最近由姚人多接任，姚人多是蔡英文的核心幕僚，陸委會說這項人事安排可以強化對外溝通協調及橋梁角色。馬曉光表示，對於台灣的內部人士變動，陸方不做評論。既然說到這個人「最會溝通」，他應該知道兩岸兩會溝通的通關密碼是什麼。

(中時 )